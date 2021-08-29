"الأرصاد": حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الـ 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وثار، وحبونا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
"الأرصاد": حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-29
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وثار، وحبونا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
11:05 AM
"الأرصاد": حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الـ 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وثار، وحبونا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.