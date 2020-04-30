إحداها "علاج كورونا".. أسعار النفط تُواصل الارتفاع مدعومة بعدة عوامل

إضافة لبدء "أوبك+" في تخفيض الإنتاج غدًا بنحو 10 ملايين برميل يوميًّا

واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، الارتفاع مدعومة بعدة عوامل؛ منها ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمستويات أقل من التوقعات.

كما أن أسعار النفط صعدت بعد تقرير قال: إن شركة أمريكية طوّرت عقارًا فعالًا لعلاج فيروس كورونا، الذي فَتَك بالاقتصاد العالمي.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ فإنه بحلول الساعة 07:53 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم شهر يونيو بنسبة 15.47% إلى 17.39 دولارًا للبرميل؛ فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 9.54% إلى 24.69 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وأغلق الخامان تعاملات أمس على ارتفاع ملحوظ؛ حيث سجل الخام الأمريكي عند التسوية 15.06 دولارًا للبرميل، بارتفاع نسبته 22%، أما خام "برنت" فقد أنهى التعاملات على زيادة بنسبة 10.2% عند 22.54 دولارًا للبرميل.

كذلك لقيت أسعار الذهب الأسود دعمًا من النرويج، التي قالت إنها ستقلص إنتاجها اعتبارًا من يونيو إلى ديسمبر من العام الجاري.

ووفقًا لوزارة الطاقة النرويجية؛ فإنها ستقلص الإنتاج بواقع 250 ألف برميل يوميًّا في يونيو، بنحو 134 ألف برميل يوميًّا في النصف الثاني من 2020.

وستبدأ دول مجموعة "أوبك+" يوم غد الجمعة بتطبيق تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق أُبرِم في 12 أبريل الجاري، وستخفض المجموعة إنتاجها في شهريْ مايو ويونيو بنحو 10 ملايين برميل يوميًّا؛ على أن تقوم دول من خارج المجموعة -بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والنرويج- بخفض إضافي بنحو 4 ملايين برميل يوميًّا.