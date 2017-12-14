ولي العهد يترأس التكوين الجديد لمجلس "القدية للاستثمار"

يضم أكثر من 300 مرفق مختلف ووجهة للشباب السعودي

اعتمد صندوق الاستثمارات العامة، التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار"، ويترأس المجلسَ صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وعضوية كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي.

ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" مع توجهات المشروع المستقبلية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومَعلمًا يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض، تبلغ مساحتها 334 كيلومترًا مربعًا، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.