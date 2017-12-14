النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد يترأس التكوين الجديد لمجلس "القدية للاستثمار"

يضم أكثر من 300 مرفق مختلف ووجهة للشباب السعودي

اعتمد صندوق الاستثمارات العامة، التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار"، ويترأس المجلسَ صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وعضوية كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي.

ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" مع توجهات المشروع المستقبلية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومَعلمًا يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض، تبلغ مساحتها 334 كيلومترًا مربعًا، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة شركة القدية للاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد يترأس التكوين الجديد لمجلس "القدية للاستثمار"
سبق

اعتمد صندوق الاستثمارات العامة، التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار"، ويترأس المجلسَ صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وعضوية كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي.

ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" مع توجهات المشروع المستقبلية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومَعلمًا يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض، تبلغ مساحتها 334 كيلومترًا مربعًا، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
02:11 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
02:36 PM

ولي العهد يترأس التكوين الجديد لمجلس "القدية للاستثمار"

يضم أكثر من 300 مرفق مختلف ووجهة للشباب السعودي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
3,602

اعتمد صندوق الاستثمارات العامة، التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار"، ويترأس المجلسَ صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وعضوية كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي.

ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" مع توجهات المشروع المستقبلية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومَعلمًا يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض، تبلغ مساحتها 334 كيلومترًا مربعًا، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,974

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة