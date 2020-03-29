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مصر.. تمديد تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد

وزارة الأوقاف: غلقها غلقًا تامًّا لحين زوال علّة الغلق

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تمديد تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد، مع غلقها غلقًا تامًّا لحين زوال علّة الغلق، في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا.

وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، في بيان له: "إذا كان إجماع خبراء الصحة على أن التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا، مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه؛ فإن دفع الهلاك المتوقّع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبًا شرعيًّا".

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مصر.. تمديد تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد
سبق

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تمديد تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد، مع غلقها غلقًا تامًّا لحين زوال علّة الغلق، في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا.

وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، في بيان له: "إذا كان إجماع خبراء الصحة على أن التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا، مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه؛ فإن دفع الهلاك المتوقّع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبًا شرعيًّا".

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:56 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:47 PM

مصر.. تمديد تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد

وزارة الأوقاف: غلقها غلقًا تامًّا لحين زوال علّة الغلق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تمديد تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد، مع غلقها غلقًا تامًّا لحين زوال علّة الغلق، في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا.

وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، في بيان له: "إذا كان إجماع خبراء الصحة على أن التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا، مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه؛ فإن دفع الهلاك المتوقّع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبًا شرعيًّا".

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