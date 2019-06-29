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"آل الشيخ" يقف على احتياجات قطاعات "الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة لموسم الحج القادم

تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون تقديم خدماتها لضيوف الرحمن

اجتمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بمحافظة جدة اليوم، مع مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد في جميع محافظات المنطقة.
وفي بداية الاجتماع أوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون تقديم الوزارة لخدماتها على المستوى المأمول لضيوف الرحمن تماشياً مع التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- اللذان يوليان الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن كل الاهتمام؛ لتقديم كل من شأنه توفير الخدمات المتكاملة الكافلة لراحتهم والتييسير عليهم لأداء عباداتهم ونسكهم.
وتناول الاجتماع الأعمال والمشاريع والبرامج الجاري تنفيذها في المنطقة، وأبرز المهام والأعمال التي تقدمها الوزارة لخدمة المواطنين بصفة عامة وضيوف الرحمن بصفة خاصة من خلال العناية بالمساجد والمكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة والبرامج الدعوية وكل ما يسهم في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين وضيوف الرحمن في هذه المنطقة الحيوية.
وشدد على ضرورة جاهزية قطاعات الوزارة بالمنطقة لتنفيذ خطة الوزارة المعتمد تنفيذها والعمل وفقها خلال موسم الحج هذا العام، بدءاً من تهيئة المواقيت ومرافقها ومتابعة شركات الصيانة والتشغيل والمشاريع الخاصة بالحج والوقوف على ما أنجز منها وما تم تنفيذه والحرص على جاهزية الجوامع والمساجد في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتكليف عدد من الأئمة والمؤذنين لها مع ضرورة مراعات أعمال التوعية الإسلامية والبرامج الدعوية الموجهة للحجاج والمعتمرين.
وعقب الاجتماع أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تصريح صحفي أن الاجتماع عقد مع مدير عام الفرع ومساعديه ومديري إدارات محافظة منطقة مكة المكرمة للوقوف على احتياجات واستعدادات المحافظات لموسم حج العام الحالي.
وبين أن مكة المكرمة تلقى عناية فائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يصب في مصلحة الحجيج والزوار والمعتمرين ومثل هذا المدينة المنورة.
ولفت إلى أن الوزارة قامت العام الماضي بجهود جيدة ومتميزة شهد لها الجميع من المنصفين وهي تعمل في كل عام على تقديم كل ما هوا مميز، مشيراً إلى أن الوزارة قامت في العام الحالي بإنزال بيانات كاملة على موقع الوزارة لطلاب العلم والمشايخ الذين اختارتهم الوزارة بعد الرفع بأسمائهم من قبل حملات الحج، منوهاً بحرص الوزارة على سرعة الانتهاء من الإجراءات في هذا الصدد.
ولفت الدكتور "آل الشيخ" الانتباه إلى الأنشطة والبرامج المزمع أن تنفذها الوزارة، لذا وفرت منذ وقتٍ مبكر آلاف الوظائف وشغلها بالكادر الوطني المؤهل، سواءً كانوا دعاة أو مراقبين أو أئمة أو مؤذنين أو خطباء، وغير ذلك من الوظائف المتاحة لشباب وشابات الوطن المؤهلين.

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"آل الشيخ" يقف على احتياجات قطاعات "الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة لموسم الحج القادم
سبق

اجتمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بمحافظة جدة اليوم، مع مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد في جميع محافظات المنطقة.
وفي بداية الاجتماع أوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون تقديم الوزارة لخدماتها على المستوى المأمول لضيوف الرحمن تماشياً مع التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- اللذان يوليان الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن كل الاهتمام؛ لتقديم كل من شأنه توفير الخدمات المتكاملة الكافلة لراحتهم والتييسير عليهم لأداء عباداتهم ونسكهم.
وتناول الاجتماع الأعمال والمشاريع والبرامج الجاري تنفيذها في المنطقة، وأبرز المهام والأعمال التي تقدمها الوزارة لخدمة المواطنين بصفة عامة وضيوف الرحمن بصفة خاصة من خلال العناية بالمساجد والمكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة والبرامج الدعوية وكل ما يسهم في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين وضيوف الرحمن في هذه المنطقة الحيوية.
وشدد على ضرورة جاهزية قطاعات الوزارة بالمنطقة لتنفيذ خطة الوزارة المعتمد تنفيذها والعمل وفقها خلال موسم الحج هذا العام، بدءاً من تهيئة المواقيت ومرافقها ومتابعة شركات الصيانة والتشغيل والمشاريع الخاصة بالحج والوقوف على ما أنجز منها وما تم تنفيذه والحرص على جاهزية الجوامع والمساجد في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتكليف عدد من الأئمة والمؤذنين لها مع ضرورة مراعات أعمال التوعية الإسلامية والبرامج الدعوية الموجهة للحجاج والمعتمرين.
وعقب الاجتماع أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تصريح صحفي أن الاجتماع عقد مع مدير عام الفرع ومساعديه ومديري إدارات محافظة منطقة مكة المكرمة للوقوف على احتياجات واستعدادات المحافظات لموسم حج العام الحالي.
وبين أن مكة المكرمة تلقى عناية فائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يصب في مصلحة الحجيج والزوار والمعتمرين ومثل هذا المدينة المنورة.
ولفت إلى أن الوزارة قامت العام الماضي بجهود جيدة ومتميزة شهد لها الجميع من المنصفين وهي تعمل في كل عام على تقديم كل ما هوا مميز، مشيراً إلى أن الوزارة قامت في العام الحالي بإنزال بيانات كاملة على موقع الوزارة لطلاب العلم والمشايخ الذين اختارتهم الوزارة بعد الرفع بأسمائهم من قبل حملات الحج، منوهاً بحرص الوزارة على سرعة الانتهاء من الإجراءات في هذا الصدد.
ولفت الدكتور "آل الشيخ" الانتباه إلى الأنشطة والبرامج المزمع أن تنفذها الوزارة، لذا وفرت منذ وقتٍ مبكر آلاف الوظائف وشغلها بالكادر الوطني المؤهل، سواءً كانوا دعاة أو مراقبين أو أئمة أو مؤذنين أو خطباء، وغير ذلك من الوظائف المتاحة لشباب وشابات الوطن المؤهلين.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
06:29 PM

"آل الشيخ" يقف على احتياجات قطاعات "الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة لموسم الحج القادم

تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون تقديم خدماتها لضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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اجتمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بمحافظة جدة اليوم، مع مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد في جميع محافظات المنطقة.
وفي بداية الاجتماع أوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون تقديم الوزارة لخدماتها على المستوى المأمول لضيوف الرحمن تماشياً مع التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- اللذان يوليان الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن كل الاهتمام؛ لتقديم كل من شأنه توفير الخدمات المتكاملة الكافلة لراحتهم والتييسير عليهم لأداء عباداتهم ونسكهم.
وتناول الاجتماع الأعمال والمشاريع والبرامج الجاري تنفيذها في المنطقة، وأبرز المهام والأعمال التي تقدمها الوزارة لخدمة المواطنين بصفة عامة وضيوف الرحمن بصفة خاصة من خلال العناية بالمساجد والمكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة والبرامج الدعوية وكل ما يسهم في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين وضيوف الرحمن في هذه المنطقة الحيوية.
وشدد على ضرورة جاهزية قطاعات الوزارة بالمنطقة لتنفيذ خطة الوزارة المعتمد تنفيذها والعمل وفقها خلال موسم الحج هذا العام، بدءاً من تهيئة المواقيت ومرافقها ومتابعة شركات الصيانة والتشغيل والمشاريع الخاصة بالحج والوقوف على ما أنجز منها وما تم تنفيذه والحرص على جاهزية الجوامع والمساجد في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتكليف عدد من الأئمة والمؤذنين لها مع ضرورة مراعات أعمال التوعية الإسلامية والبرامج الدعوية الموجهة للحجاج والمعتمرين.
وعقب الاجتماع أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تصريح صحفي أن الاجتماع عقد مع مدير عام الفرع ومساعديه ومديري إدارات محافظة منطقة مكة المكرمة للوقوف على احتياجات واستعدادات المحافظات لموسم حج العام الحالي.
وبين أن مكة المكرمة تلقى عناية فائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يصب في مصلحة الحجيج والزوار والمعتمرين ومثل هذا المدينة المنورة.
ولفت إلى أن الوزارة قامت العام الماضي بجهود جيدة ومتميزة شهد لها الجميع من المنصفين وهي تعمل في كل عام على تقديم كل ما هوا مميز، مشيراً إلى أن الوزارة قامت في العام الحالي بإنزال بيانات كاملة على موقع الوزارة لطلاب العلم والمشايخ الذين اختارتهم الوزارة بعد الرفع بأسمائهم من قبل حملات الحج، منوهاً بحرص الوزارة على سرعة الانتهاء من الإجراءات في هذا الصدد.
ولفت الدكتور "آل الشيخ" الانتباه إلى الأنشطة والبرامج المزمع أن تنفذها الوزارة، لذا وفرت منذ وقتٍ مبكر آلاف الوظائف وشغلها بالكادر الوطني المؤهل، سواءً كانوا دعاة أو مراقبين أو أئمة أو مؤذنين أو خطباء، وغير ذلك من الوظائف المتاحة لشباب وشابات الوطن المؤهلين.

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