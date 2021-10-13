رئيس "تحفيظ القرآن" بالأفلاج: عودة التدريس حضوريًّا أثلج صدورنا والشكر للقيادة

"العتيق" أشاد بجهود "الشؤون الإسلامية" في الحرص على صحة وسلامة الطلاب

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن العتيق أن قرار عودة التدريس حضورياً في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم حضوريّا أثلج صدورنا، وهو يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة من جهود كبيرة لخدمة كتاب الله والعناية به.

وقال في تصريح له: نحمد الله عز وجل على ما يسر من عودة الحلقات والدور النسائية للدراسة حضوريًّا بعد أن كانت تقوم بدورها كاملًا عن بعد، ثم نشكر حكومتنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمونه من جهود في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقدم "العتيق" الشكر والتقدير لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الوزير عبداللطيف آل الشيخ على ما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة كتاب الله وأهله والرقي بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم "فبارك الله الجهود وسدد الخطى"، مختتمًا تصريحه بسؤال الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يرفع الوباء.



وكان وزير الشؤون الإسلامية قد وجه اليوم فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريا، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز تطبيق توكلنا.