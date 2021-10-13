النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس "تحفيظ القرآن" بالأفلاج: عودة التدريس حضوريًّا أثلج صدورنا والشكر للقيادة

"العتيق" أشاد بجهود "الشؤون الإسلامية" في الحرص على صحة وسلامة الطلاب

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن العتيق أن قرار عودة التدريس حضورياً في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم حضوريّا أثلج صدورنا، وهو يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة من جهود كبيرة لخدمة كتاب الله والعناية به.

وقال في تصريح له: نحمد الله عز وجل على ما يسر من عودة الحلقات والدور النسائية للدراسة حضوريًّا بعد أن كانت تقوم بدورها كاملًا عن بعد، ثم نشكر حكومتنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمونه من جهود في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقدم "العتيق" الشكر والتقدير لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الوزير عبداللطيف آل الشيخ على ما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة كتاب الله وأهله والرقي بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم "فبارك الله الجهود وسدد الخطى"، مختتمًا تصريحه بسؤال الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يرفع الوباء.


وكان وزير الشؤون الإسلامية قد وجه اليوم فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريا، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز تطبيق توكلنا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس "تحفيظ القرآن" بالأفلاج: عودة التدريس حضوريًّا أثلج صدورنا والشكر للقيادة
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن العتيق أن قرار عودة التدريس حضورياً في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم حضوريّا أثلج صدورنا، وهو يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة من جهود كبيرة لخدمة كتاب الله والعناية به.

وقال في تصريح له: نحمد الله عز وجل على ما يسر من عودة الحلقات والدور النسائية للدراسة حضوريًّا بعد أن كانت تقوم بدورها كاملًا عن بعد، ثم نشكر حكومتنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمونه من جهود في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقدم "العتيق" الشكر والتقدير لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الوزير عبداللطيف آل الشيخ على ما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة كتاب الله وأهله والرقي بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم "فبارك الله الجهود وسدد الخطى"، مختتمًا تصريحه بسؤال الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يرفع الوباء.


وكان وزير الشؤون الإسلامية قد وجه اليوم فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريا، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز تطبيق توكلنا.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
09:52 PM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
07:34 AM

رئيس "تحفيظ القرآن" بالأفلاج: عودة التدريس حضوريًّا أثلج صدورنا والشكر للقيادة

"العتيق" أشاد بجهود "الشؤون الإسلامية" في الحرص على صحة وسلامة الطلاب

A A A
عبدالله العنزي - الأفلاج
0
338

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن العتيق أن قرار عودة التدريس حضورياً في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم حضوريّا أثلج صدورنا، وهو يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة من جهود كبيرة لخدمة كتاب الله والعناية به.

وقال في تصريح له: نحمد الله عز وجل على ما يسر من عودة الحلقات والدور النسائية للدراسة حضوريًّا بعد أن كانت تقوم بدورها كاملًا عن بعد، ثم نشكر حكومتنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمونه من جهود في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقدم "العتيق" الشكر والتقدير لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الوزير عبداللطيف آل الشيخ على ما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة كتاب الله وأهله والرقي بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم "فبارك الله الجهود وسدد الخطى"، مختتمًا تصريحه بسؤال الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يرفع الوباء.


وكان وزير الشؤون الإسلامية قد وجه اليوم فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريا، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز تطبيق توكلنا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,635

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة