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خولة خراشي أول سعودية تحصل على الدكتوراه في تقنية النانو من أمريكا

نشرت أوراقًا علمية وشاركت في 5 مؤتمرات علمية وتصدّرتها بأفضل بحث

حصدت المبتعثة خولة محمد صالح خراشي على درجة الدكتوراه في تخصص علم الجزيئات وتقنية النانو من جامعة لويزيانا تك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تُعد أول سعودية تحصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم علم الجزيئات وتقنية النانو في جامعة لويزيانا تك، والتي تُعَد من الجامعات الأمريكية المتقدمة في مجال تقنية النانو.

وتم نشر 3 ورقات علمية للدكتورة خولة في مجلة "journals in Electrochemical Society"، كما تم نشر فصل بحثي لها في كتاب Electrochemical Sensors Technology Book.

وشاركت الدكتورة خولة في خمسة مؤتمرات علمية، حصلت خلالها على المركز الأول كأفضل بحث على مستوى طلاب الدكتوراه في ولاية لويزيانا لسنتين متتاليتين.

وقد وجهت المبتعثة خولة، شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي يحظى به أبناء المملكة العربية السعودية خصوصًا في مجال الابتعاث، الذي أتاح الفرصة للطلاب السعوديين لإبراز إمكانياتهم العلمية ومنافسة الطلاب الدوليين في المجالات العلمية المختلفة.

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خولة خراشي أول سعودية تحصل على الدكتوراه في تقنية النانو من أمريكا
سبق

حصدت المبتعثة خولة محمد صالح خراشي على درجة الدكتوراه في تخصص علم الجزيئات وتقنية النانو من جامعة لويزيانا تك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تُعد أول سعودية تحصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم علم الجزيئات وتقنية النانو في جامعة لويزيانا تك، والتي تُعَد من الجامعات الأمريكية المتقدمة في مجال تقنية النانو.

وتم نشر 3 ورقات علمية للدكتورة خولة في مجلة "journals in Electrochemical Society"، كما تم نشر فصل بحثي لها في كتاب Electrochemical Sensors Technology Book.

وشاركت الدكتورة خولة في خمسة مؤتمرات علمية، حصلت خلالها على المركز الأول كأفضل بحث على مستوى طلاب الدكتوراه في ولاية لويزيانا لسنتين متتاليتين.

وقد وجهت المبتعثة خولة، شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي يحظى به أبناء المملكة العربية السعودية خصوصًا في مجال الابتعاث، الذي أتاح الفرصة للطلاب السعوديين لإبراز إمكانياتهم العلمية ومنافسة الطلاب الدوليين في المجالات العلمية المختلفة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
01:23 PM

خولة خراشي أول سعودية تحصل على الدكتوراه في تقنية النانو من أمريكا

نشرت أوراقًا علمية وشاركت في 5 مؤتمرات علمية وتصدّرتها بأفضل بحث

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صحيفة سبق الإلكترونية - واشنطن
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حصدت المبتعثة خولة محمد صالح خراشي على درجة الدكتوراه في تخصص علم الجزيئات وتقنية النانو من جامعة لويزيانا تك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تُعد أول سعودية تحصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم علم الجزيئات وتقنية النانو في جامعة لويزيانا تك، والتي تُعَد من الجامعات الأمريكية المتقدمة في مجال تقنية النانو.

وتم نشر 3 ورقات علمية للدكتورة خولة في مجلة "journals in Electrochemical Society"، كما تم نشر فصل بحثي لها في كتاب Electrochemical Sensors Technology Book.

وشاركت الدكتورة خولة في خمسة مؤتمرات علمية، حصلت خلالها على المركز الأول كأفضل بحث على مستوى طلاب الدكتوراه في ولاية لويزيانا لسنتين متتاليتين.

وقد وجهت المبتعثة خولة، شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي يحظى به أبناء المملكة العربية السعودية خصوصًا في مجال الابتعاث، الذي أتاح الفرصة للطلاب السعوديين لإبراز إمكانياتهم العلمية ومنافسة الطلاب الدوليين في المجالات العلمية المختلفة.

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