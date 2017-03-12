النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتقرير "الشاماني" سبق تخطف جائزة لجنة التحكيم والتقدير الذهبي 2020 في الإعلام السياحي

للعام الثاني على التوالي.. وبتقرير عن المدينة المنورة

خطفت "سبق" جائزة لجنة التحكيم والتقدير الذهبي 2020 من المركز العربي للإعلام السياحي، وذلك عبر تقرير شارك فيه الزميل خالد الشاماني عن منطقة المدينة المنورة تحت عنوان ("سيدة المدن" تخطف المركز الثالث عربيًّا في عدد الزوار لهذا العام.. وهنا أهم معالمها(.

يُذكر أن الزميل الشاماني حاصل على جائزة أفضل تقرير صحفي من المركز العربي للإعلام السياحي لعام 2019. وتأتي هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي.

ويُعد الزميل الشاماني من الكفاءات الإعلامية المتميزة في منطقة المدينة المنورة، وشارك في العديد من الدورات التدريبية داخل السعودية وخارجها، وتقلَّد مناصب إعلامية عدة، كان آخرها مديرًا للمركز الإعلامي لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية، ومدير المركز الإعلامي لميدان فروسية المدينة موسم 2020م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بتقرير "الشاماني" سبق تخطف جائزة لجنة التحكيم والتقدير الذهبي 2020 في الإعلام السياحي
سبق

خطفت "سبق" جائزة لجنة التحكيم والتقدير الذهبي 2020 من المركز العربي للإعلام السياحي، وذلك عبر تقرير شارك فيه الزميل خالد الشاماني عن منطقة المدينة المنورة تحت عنوان ("سيدة المدن" تخطف المركز الثالث عربيًّا في عدد الزوار لهذا العام.. وهنا أهم معالمها(.

يُذكر أن الزميل الشاماني حاصل على جائزة أفضل تقرير صحفي من المركز العربي للإعلام السياحي لعام 2019. وتأتي هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي.

ويُعد الزميل الشاماني من الكفاءات الإعلامية المتميزة في منطقة المدينة المنورة، وشارك في العديد من الدورات التدريبية داخل السعودية وخارجها، وتقلَّد مناصب إعلامية عدة، كان آخرها مديرًا للمركز الإعلامي لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية، ومدير المركز الإعلامي لميدان فروسية المدينة موسم 2020م.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:13 AM

بتقرير "الشاماني" سبق تخطف جائزة لجنة التحكيم والتقدير الذهبي 2020 في الإعلام السياحي

للعام الثاني على التوالي.. وبتقرير عن المدينة المنورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
265

خطفت "سبق" جائزة لجنة التحكيم والتقدير الذهبي 2020 من المركز العربي للإعلام السياحي، وذلك عبر تقرير شارك فيه الزميل خالد الشاماني عن منطقة المدينة المنورة تحت عنوان ("سيدة المدن" تخطف المركز الثالث عربيًّا في عدد الزوار لهذا العام.. وهنا أهم معالمها(.

يُذكر أن الزميل الشاماني حاصل على جائزة أفضل تقرير صحفي من المركز العربي للإعلام السياحي لعام 2019. وتأتي هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي.

ويُعد الزميل الشاماني من الكفاءات الإعلامية المتميزة في منطقة المدينة المنورة، وشارك في العديد من الدورات التدريبية داخل السعودية وخارجها، وتقلَّد مناصب إعلامية عدة، كان آخرها مديرًا للمركز الإعلامي لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية، ومدير المركز الإعلامي لميدان فروسية المدينة موسم 2020م.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,361
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,328
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,365

المقالات

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة