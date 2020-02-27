"آل الشيخ": إجراءات المملكة لحماية البيئة الصحية لقاصدي الحرمين متوافقة مع الشريعة

نوه بحرص القيادة على سلامتهم مؤكدًا أنها حكيمة وسديدة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - لحماية البيئة الصحية إجراءات احترازية حكيمة جاءت متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تزامنًا مع قرار المملكة من تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء نص التغريدة: "‏إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بتوجيهات مولاي ‎#خادم_الحرمين_الشريفين ومتابعة سمو سيدي ‎#ولي_العهد لحماية البيئة الصحية للمواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين سديدة وحكيمة".

وتابع الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: "وجاءت متوافقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي قامت على الرحمة بالناس والحفاظ على أرواحهم وصحتهم".

وكان قرار المملكة بتعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف قد حظي بإشادة جمع كبير من علماء الدول العربية والإسلامية، مؤكدين أنه قرار يصب في مصلحة المسلمين وحمايتهم من الأمراض المعدية كفيروس كورونا الذي بات خطرًا على العالم.