"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة أملج
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة أملج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة أملج
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-09-28
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة أملج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
06:25 PM
"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة أملج
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة أملج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.