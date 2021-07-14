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"جونسون" يتوعّد شركات مواقع التواصل بالغرامات إذا لم تتصدّ للعنصرية

بيّن أن قيمتها تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية

توعّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بفرض غرامات على شركات مواقع التواصل الاجتماعي؛ في حال لم تقم بالتصدي للانتهاكات العنصرية، التي تصدر عبر منصاتها على الإنترنت.

وذكر "جونسون" في كلمة أمام البرلمان، أن بلاده ستفرض غرامات على شبكات التواصل الاجتماعي تصل قيمتها لـ10 في المائة من إيراداتها العالمية، إذا لم تتخذ خطوات تحد من الكراهية والإساءة على منصاتها.

وكشف "جونسون" أنه التقى الليلة الماضية بممثلي شركات: "فيسبوك" و"تويتر" و"تيك توك" و"سناب تشات" و"إنستجرام"، وأبلغهم بأن بلاده ستشرع بفرض الغرامات في حال لم تتخذ هذه الشركات أية خطوات للحد من الانتهاكات العنصرية، وفقاً لـ"فرانس 24".


ولفت إلى أن الحكومة البريطانية ستعدل أيضاً بعضاً من قوانينها؛ لضمان منع الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات عنصرية ضد لاعبي كرة القدم، من حضور المباريات.

وتأتي تصريحات "جونسون" بعد أيام من تعرض ثلاثي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجايدون سانشو وبوكايو ساكا لإساءات عنصرية على خلفية فشلهم في تنفيذ ركلاتهم الترجيحية الأحد في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم الذي خسرته إنجلترا أمام إيطاليا على ملعب "ويمبلي" في لندن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جونسون" يتوعّد شركات مواقع التواصل بالغرامات إذا لم تتصدّ للعنصرية
سبق

توعّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بفرض غرامات على شركات مواقع التواصل الاجتماعي؛ في حال لم تقم بالتصدي للانتهاكات العنصرية، التي تصدر عبر منصاتها على الإنترنت.

وذكر "جونسون" في كلمة أمام البرلمان، أن بلاده ستفرض غرامات على شبكات التواصل الاجتماعي تصل قيمتها لـ10 في المائة من إيراداتها العالمية، إذا لم تتخذ خطوات تحد من الكراهية والإساءة على منصاتها.

وكشف "جونسون" أنه التقى الليلة الماضية بممثلي شركات: "فيسبوك" و"تويتر" و"تيك توك" و"سناب تشات" و"إنستجرام"، وأبلغهم بأن بلاده ستشرع بفرض الغرامات في حال لم تتخذ هذه الشركات أية خطوات للحد من الانتهاكات العنصرية، وفقاً لـ"فرانس 24".


ولفت إلى أن الحكومة البريطانية ستعدل أيضاً بعضاً من قوانينها؛ لضمان منع الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات عنصرية ضد لاعبي كرة القدم، من حضور المباريات.

وتأتي تصريحات "جونسون" بعد أيام من تعرض ثلاثي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجايدون سانشو وبوكايو ساكا لإساءات عنصرية على خلفية فشلهم في تنفيذ ركلاتهم الترجيحية الأحد في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم الذي خسرته إنجلترا أمام إيطاليا على ملعب "ويمبلي" في لندن.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
04:33 PM

"جونسون" يتوعّد شركات مواقع التواصل بالغرامات إذا لم تتصدّ للعنصرية

بيّن أن قيمتها تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توعّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بفرض غرامات على شركات مواقع التواصل الاجتماعي؛ في حال لم تقم بالتصدي للانتهاكات العنصرية، التي تصدر عبر منصاتها على الإنترنت.

وذكر "جونسون" في كلمة أمام البرلمان، أن بلاده ستفرض غرامات على شبكات التواصل الاجتماعي تصل قيمتها لـ10 في المائة من إيراداتها العالمية، إذا لم تتخذ خطوات تحد من الكراهية والإساءة على منصاتها.

وكشف "جونسون" أنه التقى الليلة الماضية بممثلي شركات: "فيسبوك" و"تويتر" و"تيك توك" و"سناب تشات" و"إنستجرام"، وأبلغهم بأن بلاده ستشرع بفرض الغرامات في حال لم تتخذ هذه الشركات أية خطوات للحد من الانتهاكات العنصرية، وفقاً لـ"فرانس 24".


ولفت إلى أن الحكومة البريطانية ستعدل أيضاً بعضاً من قوانينها؛ لضمان منع الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات عنصرية ضد لاعبي كرة القدم، من حضور المباريات.

وتأتي تصريحات "جونسون" بعد أيام من تعرض ثلاثي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجايدون سانشو وبوكايو ساكا لإساءات عنصرية على خلفية فشلهم في تنفيذ ركلاتهم الترجيحية الأحد في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم الذي خسرته إنجلترا أمام إيطاليا على ملعب "ويمبلي" في لندن.

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