"كورونا" يخضع نصف سكان العالم للحجر الصحي

لا تواجه كل الدول الوباء بالإجراء نفسه

يمضي أكثر من ثلاثة مليارات شخص اليوم (السبت) نهاية أسبوع جديدة في الحجر الصحي في العالم في مواجهة تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن ويضرب بقوة أوروبا وخصوصًا إيطاليا.

ففي شبه الجزيرة الإيطالية، قتل وباء "كوفيد-19" نحو ألف شخص خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية غير مسبوقة في بلد واحد منذ بداية الأزمة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في هذا البلد إلى 9134، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية لأكبر عدد وفيات في العالم مع تسجيل أكثر من 4858 وفاة بينها 769 في الساعات الـ24 الأخيرة، لكن عدوى "كوفيد-19" تواصل تباطؤها في شبه الجزيرة مثيرة الأمل في أن تفضي إجراءات الحجر الصارمة، التي اتخذت قبل أسبوعين إلى نتائج أخيرًا، وإن لم يبلغ انتشار الوباء ذروته بعد.

في موازاة ذلك، لم تصل دول أخرى إلى هذه المرحلة بعد، فقد تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة أمس عتبة المائة ألف شخص، بعدما تقدم هذا البلد في اليوم السابق على إيطاليا والصين مسجلاً أكبر عددٍ من الإصابات المعلنة في العالم.

وفي فرنسا، مددت الحكومة لأسبوعين إجراءات الحجر المنزلي للسكان ابتداءً من الثلاثاء المقبل وحتى 15 إبريل.

أما روسيا آخر قوة كبرى لم تتخذ حتى الآن أي إجراء للحجر العام، فقررت إغلاق المطاعم ومعظم المحال التجارية قبل عطلة أسبوع، وتأمل السلطات في أن يبقى السكان في بيوتهم لكن دون أن يكونوا مجبرين على ذلك.

وبدأت إيرلندا اليوم بفرض حجر صحي عام حتى 12 إبريل.

وأدى البابا فرنسيس الصلاة وحيدًا أمام ساحة القديس بطرس المقفرة تمامًا.

ولا يبدو أن الأمر يعد سهلاً في جميع أنحاء العالم، ففي وسط جوهانسبرغ فرقت شرطة جنوب إفريقيا أمس بالهراوات متسوقين تجمعوا بكثافة في سوبرماركت.

ولا تواجه كل الدول الوباء بالأسلحة نفسها.