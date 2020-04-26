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حصيلة يوم.. "كورونا" أصاب 2.357 تركياً وقتل 99

عدد الوفيات ارتفع إلى 2.805

ارتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19"، في تركيا 2357 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 99 وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2805، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم (الأحد).

وبينت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ 110130 حالة، وهي أعلى حصيلة للإصابات في بلد خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

تركيا فيروس كورونا الجديد

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حصيلة يوم.. "كورونا" أصاب 2.357 تركياً وقتل 99
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19"، في تركيا 2357 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 99 وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2805، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم (الأحد).

وبينت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ 110130 حالة، وهي أعلى حصيلة للإصابات في بلد خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
09:03 PM

حصيلة يوم.. "كورونا" أصاب 2.357 تركياً وقتل 99

عدد الوفيات ارتفع إلى 2.805

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19"، في تركيا 2357 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 99 وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2805، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم (الأحد).

وبينت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ 110130 حالة، وهي أعلى حصيلة للإصابات في بلد خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

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