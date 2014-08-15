بالفيديو.. يخت ضخم يقتحم مطعمًا على الشاطئ ويفسد وجبة الغداء

القبطان: بسبب خلل في أحد المحركات أدى إلى فقدان السيطرة عليه

فوجئ زوار مطعم على شاطئ مدينة كارنس الأسترالية، برؤية يخت فاخر يقتحم قاعة الطعام، ويفسد عليهم وجبة الغداء.

وتُظهر اللقطات التي صوّرها أحد الزوار، اليخت "مواتيز" وهو يصطدم بقوارب وجسر عائم، قبل أن تنحني مقدمته إلى الرصيف.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"؛ فقد ذكر قبطان اليخت فيما بعد، أن حادث الاصطدام وقع بسبب خلل في أحد محركات اليخت، أدى إلى فقدان السيطرة عليه.

وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن اليخت الفاخر ينتمي إلى "بارون الفحم" مايكل أوكيف.