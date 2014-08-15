النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. يخت ضخم يقتحم مطعمًا على الشاطئ ويفسد وجبة الغداء

القبطان: بسبب خلل في أحد المحركات أدى إلى فقدان السيطرة عليه

فوجئ زوار مطعم على شاطئ مدينة كارنس الأسترالية، برؤية يخت فاخر يقتحم قاعة الطعام، ويفسد عليهم وجبة الغداء.

وتُظهر اللقطات التي صوّرها أحد الزوار، اليخت "مواتيز" وهو يصطدم بقوارب وجسر عائم، قبل أن تنحني مقدمته إلى الرصيف.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"؛ فقد ذكر قبطان اليخت فيما بعد، أن حادث الاصطدام وقع بسبب خلل في أحد محركات اليخت، أدى إلى فقدان السيطرة عليه.

وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن اليخت الفاخر ينتمي إلى "بارون الفحم" مايكل أوكيف.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. يخت ضخم يقتحم مطعمًا على الشاطئ ويفسد وجبة الغداء
سبق

فوجئ زوار مطعم على شاطئ مدينة كارنس الأسترالية، برؤية يخت فاخر يقتحم قاعة الطعام، ويفسد عليهم وجبة الغداء.

وتُظهر اللقطات التي صوّرها أحد الزوار، اليخت "مواتيز" وهو يصطدم بقوارب وجسر عائم، قبل أن تنحني مقدمته إلى الرصيف.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"؛ فقد ذكر قبطان اليخت فيما بعد، أن حادث الاصطدام وقع بسبب خلل في أحد محركات اليخت، أدى إلى فقدان السيطرة عليه.

وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن اليخت الفاخر ينتمي إلى "بارون الفحم" مايكل أوكيف.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
08:36 AM

بالفيديو.. يخت ضخم يقتحم مطعمًا على الشاطئ ويفسد وجبة الغداء

القبطان: بسبب خلل في أحد المحركات أدى إلى فقدان السيطرة عليه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,978

فوجئ زوار مطعم على شاطئ مدينة كارنس الأسترالية، برؤية يخت فاخر يقتحم قاعة الطعام، ويفسد عليهم وجبة الغداء.

وتُظهر اللقطات التي صوّرها أحد الزوار، اليخت "مواتيز" وهو يصطدم بقوارب وجسر عائم، قبل أن تنحني مقدمته إلى الرصيف.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"؛ فقد ذكر قبطان اليخت فيما بعد، أن حادث الاصطدام وقع بسبب خلل في أحد محركات اليخت، أدى إلى فقدان السيطرة عليه.

وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن اليخت الفاخر ينتمي إلى "بارون الفحم" مايكل أوكيف.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,846
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,778
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,761
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,871

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة