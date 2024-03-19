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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الماليزي

تضمّن استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية مملكة ماليزيا هشام الدين حسين.

وتضمّن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المشتركة لمكافحة انتشار وباء "كورونا" الجديد.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الماليزي
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية مملكة ماليزيا هشام الدين حسين.

وتضمّن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المشتركة لمكافحة انتشار وباء "كورونا" الجديد.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:40 PM

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الماليزي

تضمّن استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية مملكة ماليزيا هشام الدين حسين.

وتضمّن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المشتركة لمكافحة انتشار وباء "كورونا" الجديد.

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