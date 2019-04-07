حادث أفقده كامل الجلد وأوتاراً.. إنقاذ مقيم من بتر ساقه بحفر الباطن

جراحة تجميلية ناجحة أجراها فريق طبي في مستشفى الملك خالد العام

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن من إنقاذ مقيم في العقد الثالث من العمر من بتر في ساقه بعد تعرضه لحادث مروري سبب له عدة إصابات متفرقة وخطيرة.

حضر المريض بعد إسعافه إلى طوارئ المستشفى وقد سبب الحادث فقداناً كاملاً لجلد الفخذ والساق والقدم وأوتار القدم اليسرى، وتم إدخاله إلى غرفة العمليات للاستكشاف الجراحي، وقد قرر الفريق الطبي بتر الساق اليسرى كاملة في حال عدم استجابة الحالة للعلاج.

وحاول الفريق منع ذلك بوضع برنامج علاجي للمريض، وبفضل الله استطاع الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل المحافظة على الساق اليسرى من البتر عن طريق زراعة جلد للركبة والساق والقدم؛ لكون القدم تعرضت إلى تهتك شديد، مع تنويم المريض طوال فترة العلاج التي امتدت لشهرين، وخرج بعدها المريض من المستشفى سليماً وقادراً على المشي بتوفيق من الله وفضله.