"ماكرون" يطالب "روحاني" بالتوقف عن التدخل في لبنان

أبلغه بضرورة دعم تشكيل الحكومة الجديدة

أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالب نظيره الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)، بالتوقف عن التدخل الخارجي في لبنان.

وأضاف أن "ماكرون" أبلغ "روحاني" بأنه يتعين على كل الأطراف دعم تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وفقاً لـ"رويترز".