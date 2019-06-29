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هيئة الرياضة تطلق غدًا"برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم"

تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين

تعقد الهيئة العامة للرياضة في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بجدة غدًا, مؤتمرًا صحفيًا بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تعلن خلاله إطلاق "برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم".

وسيتم خلال المؤتمر الذي سيحضره الشركاء واللاعبون وعدد من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام, الكشف عن تفاصيل البرنامج والآلية التي سيتم اختيار اللاعبين من خلالها لابتعاثهم للخارج والاحتكاك بالخبرات الخارجية تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين الذين سبق لهم الإشراف على أكاديميات كروية ناجحة.

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هيئة الرياضة تطلق غدًا"برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم"
سبق

تعقد الهيئة العامة للرياضة في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بجدة غدًا, مؤتمرًا صحفيًا بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تعلن خلاله إطلاق "برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم".

وسيتم خلال المؤتمر الذي سيحضره الشركاء واللاعبون وعدد من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام, الكشف عن تفاصيل البرنامج والآلية التي سيتم اختيار اللاعبين من خلالها لابتعاثهم للخارج والاحتكاك بالخبرات الخارجية تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين الذين سبق لهم الإشراف على أكاديميات كروية ناجحة.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
09:08 PM

هيئة الرياضة تطلق غدًا"برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم"

تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد الهيئة العامة للرياضة في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بجدة غدًا, مؤتمرًا صحفيًا بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تعلن خلاله إطلاق "برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم".

وسيتم خلال المؤتمر الذي سيحضره الشركاء واللاعبون وعدد من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام, الكشف عن تفاصيل البرنامج والآلية التي سيتم اختيار اللاعبين من خلالها لابتعاثهم للخارج والاحتكاك بالخبرات الخارجية تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين الذين سبق لهم الإشراف على أكاديميات كروية ناجحة.

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