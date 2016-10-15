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القنوات الرياضية تنقل مواجهة الأخضر وفلسطين

أعلنت القنوات الرياضية السعودية نقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب فلسطين عصر الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وسيبدأ النقل عبر استديو تحليلي عند الـ3:15 عصرًا بقيادة المذيع‫ فهد المساعد⁩ ويرافقه في التحليل خالد الشنيف وصالح الداوود وفي التعليق عبدلله الحربي.

يُذكر أن المباراة ستنطلق عند الساعة الرابعة عصرًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القنوات الرياضية تنقل مواجهة الأخضر وفلسطين
سبق

أعلنت القنوات الرياضية السعودية نقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب فلسطين عصر الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وسيبدأ النقل عبر استديو تحليلي عند الـ3:15 عصرًا بقيادة المذيع‫ فهد المساعد⁩ ويرافقه في التحليل خالد الشنيف وصالح الداوود وفي التعليق عبدلله الحربي.

يُذكر أن المباراة ستنطلق عند الساعة الرابعة عصرًا.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:23 PM

القنوات الرياضية تنقل مواجهة الأخضر وفلسطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت القنوات الرياضية السعودية نقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب فلسطين عصر الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وسيبدأ النقل عبر استديو تحليلي عند الـ3:15 عصرًا بقيادة المذيع‫ فهد المساعد⁩ ويرافقه في التحليل خالد الشنيف وصالح الداوود وفي التعليق عبدلله الحربي.

يُذكر أن المباراة ستنطلق عند الساعة الرابعة عصرًا.

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