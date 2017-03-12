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صحف "رومانية" و"برتغالية": "الهلال" يرتبك و"النصر" يحصل على فرصة من ذهب

علّقت صحيفة "digisport” الرومانية على نتائج مباريات الهلال أمام ضمك، والنصر أمام الرائد في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت الصحيفة إن الهلال الذي يدربه رازفان يرتبك في الجولات الأخيرة من المسابقة، ويهدي منافسه النصر نقطتين غاليتين.

وزادت الصحيفة أن الهلال لا يزال المتصدر للمسابقة، ولكن الفارق بينه وبين النصر قد تقلص إلى ست نقاط قبل مواجهتهما معاً.

فيما تحدثت الصحف البرتغالية عن أن النصر حصل على فرصة من ذهب بعد تعادل منافسه الهلال، وبالتالي تقليل الفارق النقطي بينهما.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحف "رومانية" و"برتغالية": "الهلال" يرتبك و"النصر" يحصل على فرصة من ذهب
سبق

علّقت صحيفة "digisport” الرومانية على نتائج مباريات الهلال أمام ضمك، والنصر أمام الرائد في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت الصحيفة إن الهلال الذي يدربه رازفان يرتبك في الجولات الأخيرة من المسابقة، ويهدي منافسه النصر نقطتين غاليتين.

وزادت الصحيفة أن الهلال لا يزال المتصدر للمسابقة، ولكن الفارق بينه وبين النصر قد تقلص إلى ست نقاط قبل مواجهتهما معاً.

فيما تحدثت الصحف البرتغالية عن أن النصر حصل على فرصة من ذهب بعد تعادل منافسه الهلال، وبالتالي تقليل الفارق النقطي بينهما.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
08:14 PM

صحف "رومانية" و"برتغالية": "الهلال" يرتبك و"النصر" يحصل على فرصة من ذهب

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
2,388

علّقت صحيفة "digisport” الرومانية على نتائج مباريات الهلال أمام ضمك، والنصر أمام الرائد في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت الصحيفة إن الهلال الذي يدربه رازفان يرتبك في الجولات الأخيرة من المسابقة، ويهدي منافسه النصر نقطتين غاليتين.

وزادت الصحيفة أن الهلال لا يزال المتصدر للمسابقة، ولكن الفارق بينه وبين النصر قد تقلص إلى ست نقاط قبل مواجهتهما معاً.

فيما تحدثت الصحف البرتغالية عن أن النصر حصل على فرصة من ذهب بعد تعادل منافسه الهلال، وبالتالي تقليل الفارق النقطي بينهما.

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