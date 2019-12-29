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البحرين تشيد بقدرات قوات الأمن في السعودية وإحباطها عملية إرهابية بالدمام

أكدت وقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة ضد كل من يحاول المساس باستقرارها

دانت مملكة البحرين بشدة محاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل والمساس بأمنها واستقرارها، وتضامنها التام مع ما تقوم به من جهود في مكافحة الإرهاب على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة قوات الأمن بالمملكة العربية السعودية، وقدرتها على إحباط هذا العمل الإرهابي الجبان، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب، وردع كل من يدعمه ويموله.

البحرين وزارة الخارجية البحرينية مكافحة الإرهاب الهجوم الإرهابي بالدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تشيد بقدرات قوات الأمن في السعودية وإحباطها عملية إرهابية بالدمام
سبق

دانت مملكة البحرين بشدة محاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل والمساس بأمنها واستقرارها، وتضامنها التام مع ما تقوم به من جهود في مكافحة الإرهاب على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة قوات الأمن بالمملكة العربية السعودية، وقدرتها على إحباط هذا العمل الإرهابي الجبان، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب، وردع كل من يدعمه ويموله.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
09:22 PM

البحرين تشيد بقدرات قوات الأمن في السعودية وإحباطها عملية إرهابية بالدمام

أكدت وقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة ضد كل من يحاول المساس باستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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دانت مملكة البحرين بشدة محاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل والمساس بأمنها واستقرارها، وتضامنها التام مع ما تقوم به من جهود في مكافحة الإرهاب على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة قوات الأمن بالمملكة العربية السعودية، وقدرتها على إحباط هذا العمل الإرهابي الجبان، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب، وردع كل من يدعمه ويموله.

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