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مستشفى "قوى الأمن" بالرياض يحصد الاعتماد المؤسسي الكامل من "التخصصات الصحية"

ضمن مجموعة من الإنجازات التي تحققت للخدمات الطبية بوزارة الداخلية

حصل مستشفى قوى الأمن بالرياض على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة أربع سنوات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ وذلك بعد استيفاء المستشفى لكافة المتطلبات والمعايير للحصول على الاعتماد لتقديم برامج الدراسات العليا الصحية المهنية.

وبهذا الاعتماد المؤسسي الكامل، أصبحت لجان التدريب والإشراف عليها تتبع للمستشفى، حيث سيستمر تقديم البرامج وفق أعلى معايير الجودة المتبعة بما يحقق التطور والتميز في مجال التعليم والتدريب الذي يعد أحد أهم الإستراتيجيات المعلنة لمستشفى قوى الأمن بالرياض.

يشار إلى أن هذا الاعتماد يأتي ضمن مجموعة من الإنجازات التي تحققت للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية في إطار تنفيذ الخطط الشاملة لتطوير الأداء، وتأهيل الطاقات البشرية لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

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مستشفى "قوى الأمن" بالرياض يحصد الاعتماد المؤسسي الكامل من "التخصصات الصحية"
سبق

حصل مستشفى قوى الأمن بالرياض على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة أربع سنوات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ وذلك بعد استيفاء المستشفى لكافة المتطلبات والمعايير للحصول على الاعتماد لتقديم برامج الدراسات العليا الصحية المهنية.

وبهذا الاعتماد المؤسسي الكامل، أصبحت لجان التدريب والإشراف عليها تتبع للمستشفى، حيث سيستمر تقديم البرامج وفق أعلى معايير الجودة المتبعة بما يحقق التطور والتميز في مجال التعليم والتدريب الذي يعد أحد أهم الإستراتيجيات المعلنة لمستشفى قوى الأمن بالرياض.

يشار إلى أن هذا الاعتماد يأتي ضمن مجموعة من الإنجازات التي تحققت للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية في إطار تنفيذ الخطط الشاملة لتطوير الأداء، وتأهيل الطاقات البشرية لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
10:42 PM

مستشفى "قوى الأمن" بالرياض يحصد الاعتماد المؤسسي الكامل من "التخصصات الصحية"

ضمن مجموعة من الإنجازات التي تحققت للخدمات الطبية بوزارة الداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل مستشفى قوى الأمن بالرياض على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة أربع سنوات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ وذلك بعد استيفاء المستشفى لكافة المتطلبات والمعايير للحصول على الاعتماد لتقديم برامج الدراسات العليا الصحية المهنية.

وبهذا الاعتماد المؤسسي الكامل، أصبحت لجان التدريب والإشراف عليها تتبع للمستشفى، حيث سيستمر تقديم البرامج وفق أعلى معايير الجودة المتبعة بما يحقق التطور والتميز في مجال التعليم والتدريب الذي يعد أحد أهم الإستراتيجيات المعلنة لمستشفى قوى الأمن بالرياض.

يشار إلى أن هذا الاعتماد يأتي ضمن مجموعة من الإنجازات التي تحققت للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية في إطار تنفيذ الخطط الشاملة لتطوير الأداء، وتأهيل الطاقات البشرية لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

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