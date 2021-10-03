بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (22380) مخالفة، وذلك للفترة من 19/ 2/ 1443هـ حتى 25/ 2/ 1443هـ. وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8238)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (3519)، ثم منطقة مكة المكرمة (2265)، ومنطقة القصيم (2004)، فمنطقة المدينة المنورة (1786)، ومنطقة الجوف (1321)، ومنطقة حائل بـ (1283)، ومنطقة الحدود الشمالية (552)، ومنطقة جازان (370)، فمنطقة الباحة بـ (344)، ومنطقة تبوك (294)، ومنطقة عسير بـ(240)، فمنطقة نجران (164). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

"الداخلية": "22380" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-03 بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (22380) مخالفة، وذلك للفترة من 19/ 2/ 1443هـ حتى 25/ 2/ 1443هـ.

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8238)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (3519)، ثم منطقة مكة المكرمة (2265)، ومنطقة القصيم (2004)، فمنطقة المدينة المنورة (1786)، ومنطقة الجوف (1321)، ومنطقة حائل بـ (1283)، ومنطقة الحدود الشمالية (552)، ومنطقة جازان (370)، فمنطقة الباحة بـ (344)، ومنطقة تبوك (294)، ومنطقة عسير بـ(240)، فمنطقة نجران (164).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 04:10 PM

"الداخلية": "22380" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع.. منطقة الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع "8238"





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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (22380) مخالفة، وذلك للفترة من 19/ 2/ 1443هـ حتى 25/ 2/ 1443هـ.

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8238)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (3519)، ثم منطقة مكة المكرمة (2265)، ومنطقة القصيم (2004)، فمنطقة المدينة المنورة (1786)، ومنطقة الجوف (1321)، ومنطقة حائل بـ (1283)، ومنطقة الحدود الشمالية (552)، ومنطقة جازان (370)، فمنطقة الباحة بـ (344)، ومنطقة تبوك (294)، ومنطقة عسير بـ(240)، فمنطقة نجران (164).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.