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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

بالاسم أو الباركود.. ابحث عن معلومات منتجك الغذائي والدوائي عبر "طمني"

تطبيق يتيح البلاغات والاستفسارات وتلقي تحذيرات من الهيئة وسط إشادات واسعة

منذ اليوم الأول لظهور جائحة كورونا بالمملكة، وحكومتنا الرشيدة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير كل سبل الراحة لتنفيذ متطلباتهم اليومية وخدماتهم الحكومية بكل سهولة ويسر.

وضمن آخر السبل الخدمية، أطلقت هيئة الغذاء والدواء تطبيق "طمني"، الذي يوفر معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات التي تُشرف عليها الهيئة، لتعزيز صحتهم وسلوكهم الغذائي؛ فعند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به، يقدم التطبيق جميع المعلومات التي يمكن عرضها وتهم المستهلك.

خدمات التطبيق

يتيح التطبيق العديدَ من الخدمات للمستهلكين، ومن بينها البحث عن الأدوية المسجلة وتفاصيلها وأسعارها المعتمدة، والبحث عن البدائل الدوائية بأقل سعر، وكذلك البحث عن المنتجات الغذائية باستخدام الباركود الخاص بالمنتج ومعرفة مسببات الحساسية للمنتج، والأجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية، وأيضًا تقديم البلاغات والاستفسارات حول المنتجات، كما يتيح التطبيق إشعارات التحذيرات والتنبيهات الرسمية الصادرة من الهيئة.

كما يتيح التطبيق الاطلاع على آخر التحذيرات والشائعات والأخبار الصادرة من الهيئة ومشاركتها، وكذلك المركز الإعلامي الذي ينشر خلاله جميع التعاميم والفعاليات والوسائط التي تهم المستهلكين وقطاع الأعمال، بالإضافة لمركز المعرفة الذي يحتوي على جميع الحملات والمقالات التوعوية وبودكاست الهيئة؛ وذلك لتوعية المستخدمين بالمواضيع التي تؤثر على صحتهم.

إشادات واسعة

ونال التطبيق إشادات واسعة منذ إطلاقه، في مختلف الأوساط؛ لما يوفره من خدمات ضرورية في ظل قرار منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وما تطبيق "طمني" إلا عنصر جديد ضمن منظمة كبيرة من وسائل التقنية التي تمتلكها المملكة، وتطوعها في خدمة المواطنين والمقيمين؛ لتضيف نجاحًا جديدًا في سجل نجاحاتها في هذا المجال.

يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنهت الربط الإلكتروني مع أكثر من 1000 صيدلية حول المملكة، من خلال تطبيق "طمني"؛ لمعرفة نقاط البيع التي تتوفر فيها الكمامات والمعقمات.

فيروس كورونا الجديد تطبيق طمني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالاسم أو الباركود.. ابحث عن معلومات منتجك الغذائي والدوائي عبر "طمني"
سبق

منذ اليوم الأول لظهور جائحة كورونا بالمملكة، وحكومتنا الرشيدة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير كل سبل الراحة لتنفيذ متطلباتهم اليومية وخدماتهم الحكومية بكل سهولة ويسر.

وضمن آخر السبل الخدمية، أطلقت هيئة الغذاء والدواء تطبيق "طمني"، الذي يوفر معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات التي تُشرف عليها الهيئة، لتعزيز صحتهم وسلوكهم الغذائي؛ فعند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به، يقدم التطبيق جميع المعلومات التي يمكن عرضها وتهم المستهلك.

خدمات التطبيق

يتيح التطبيق العديدَ من الخدمات للمستهلكين، ومن بينها البحث عن الأدوية المسجلة وتفاصيلها وأسعارها المعتمدة، والبحث عن البدائل الدوائية بأقل سعر، وكذلك البحث عن المنتجات الغذائية باستخدام الباركود الخاص بالمنتج ومعرفة مسببات الحساسية للمنتج، والأجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية، وأيضًا تقديم البلاغات والاستفسارات حول المنتجات، كما يتيح التطبيق إشعارات التحذيرات والتنبيهات الرسمية الصادرة من الهيئة.

كما يتيح التطبيق الاطلاع على آخر التحذيرات والشائعات والأخبار الصادرة من الهيئة ومشاركتها، وكذلك المركز الإعلامي الذي ينشر خلاله جميع التعاميم والفعاليات والوسائط التي تهم المستهلكين وقطاع الأعمال، بالإضافة لمركز المعرفة الذي يحتوي على جميع الحملات والمقالات التوعوية وبودكاست الهيئة؛ وذلك لتوعية المستخدمين بالمواضيع التي تؤثر على صحتهم.

إشادات واسعة

ونال التطبيق إشادات واسعة منذ إطلاقه، في مختلف الأوساط؛ لما يوفره من خدمات ضرورية في ظل قرار منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وما تطبيق "طمني" إلا عنصر جديد ضمن منظمة كبيرة من وسائل التقنية التي تمتلكها المملكة، وتطوعها في خدمة المواطنين والمقيمين؛ لتضيف نجاحًا جديدًا في سجل نجاحاتها في هذا المجال.

يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنهت الربط الإلكتروني مع أكثر من 1000 صيدلية حول المملكة، من خلال تطبيق "طمني"؛ لمعرفة نقاط البيع التي تتوفر فيها الكمامات والمعقمات.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:00 PM

بالاسم أو الباركود.. ابحث عن معلومات منتجك الغذائي والدوائي عبر "طمني"

تطبيق يتيح البلاغات والاستفسارات وتلقي تحذيرات من الهيئة وسط إشادات واسعة

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بدر الجبل - تبوك
0
1,727

منذ اليوم الأول لظهور جائحة كورونا بالمملكة، وحكومتنا الرشيدة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير كل سبل الراحة لتنفيذ متطلباتهم اليومية وخدماتهم الحكومية بكل سهولة ويسر.

وضمن آخر السبل الخدمية، أطلقت هيئة الغذاء والدواء تطبيق "طمني"، الذي يوفر معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات التي تُشرف عليها الهيئة، لتعزيز صحتهم وسلوكهم الغذائي؛ فعند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به، يقدم التطبيق جميع المعلومات التي يمكن عرضها وتهم المستهلك.

خدمات التطبيق

يتيح التطبيق العديدَ من الخدمات للمستهلكين، ومن بينها البحث عن الأدوية المسجلة وتفاصيلها وأسعارها المعتمدة، والبحث عن البدائل الدوائية بأقل سعر، وكذلك البحث عن المنتجات الغذائية باستخدام الباركود الخاص بالمنتج ومعرفة مسببات الحساسية للمنتج، والأجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية، وأيضًا تقديم البلاغات والاستفسارات حول المنتجات، كما يتيح التطبيق إشعارات التحذيرات والتنبيهات الرسمية الصادرة من الهيئة.

كما يتيح التطبيق الاطلاع على آخر التحذيرات والشائعات والأخبار الصادرة من الهيئة ومشاركتها، وكذلك المركز الإعلامي الذي ينشر خلاله جميع التعاميم والفعاليات والوسائط التي تهم المستهلكين وقطاع الأعمال، بالإضافة لمركز المعرفة الذي يحتوي على جميع الحملات والمقالات التوعوية وبودكاست الهيئة؛ وذلك لتوعية المستخدمين بالمواضيع التي تؤثر على صحتهم.

إشادات واسعة

ونال التطبيق إشادات واسعة منذ إطلاقه، في مختلف الأوساط؛ لما يوفره من خدمات ضرورية في ظل قرار منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وما تطبيق "طمني" إلا عنصر جديد ضمن منظمة كبيرة من وسائل التقنية التي تمتلكها المملكة، وتطوعها في خدمة المواطنين والمقيمين؛ لتضيف نجاحًا جديدًا في سجل نجاحاتها في هذا المجال.

يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنهت الربط الإلكتروني مع أكثر من 1000 صيدلية حول المملكة، من خلال تطبيق "طمني"؛ لمعرفة نقاط البيع التي تتوفر فيها الكمامات والمعقمات.

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