كورونا في باكستان.. 2899 إصابة جديدة و46 وفاة و1524 حالة شفاء

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2899 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 502416 حالة؛ منها 34803 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 1524 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 456969 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 46 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10644 حالة وفاة.