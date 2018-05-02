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"تعليم الرياض": تطبيق مواد الاختبارات المركزية على المرحلة المتوسطة

"الغنام" يدعو قادة وقائدات المدارس لاستلام  الأسئلة والإجابة عبر "نور"

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، مديري المكاتب وقادة المدارس باعتماد تطبيق مواد الاختبارات المركزية على جميع طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة في كافة المدارس الحكومية والأهلية، بقسميها، في الدور الأول من الفصل الدراسي الثاني 1438هـ/ 1439هـ.

وقال المساعد للشؤون التعليمية، عبدالله بن سعد الغنّام: تطبيق مواد الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة سينطلق يوم الاثنين 21/ 8/ 1439هـ، للصف الأول والثاني والثالث المتوسط في مقرر التوحيد، وقد روعيت في ذلك المصلحة التعليمية.

ودعا "الغنّام" قادة وقائدات المدارس الحكومية والأهلية إلى استلام الأسئلة والإجابة النموذجية عبر نظام "نور"، وأكد ضرورة أن يكون التصحيح والرصد والمراجعة داخل المدرسة من خلال معلمي ومعلمات المادة وفق المتبع.

يذكر أنّ الأحد القادم 20/ 8/ 1439هـ، سيشهد انطلاق أول أيام الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات التعليم العام والأهلي في المملكة، وقد بذلت الإدارة العام للتعليم في منطقة الرياض خلال الأيام الماضية جهودًا كبيرة ونفذت زيارات ميدانية لتهيئة المدارس لاستقبال أكثر من نصف مليون طالب وطالبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض": تطبيق مواد الاختبارات المركزية على المرحلة المتوسطة
سبق

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، مديري المكاتب وقادة المدارس باعتماد تطبيق مواد الاختبارات المركزية على جميع طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة في كافة المدارس الحكومية والأهلية، بقسميها، في الدور الأول من الفصل الدراسي الثاني 1438هـ/ 1439هـ.

وقال المساعد للشؤون التعليمية، عبدالله بن سعد الغنّام: تطبيق مواد الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة سينطلق يوم الاثنين 21/ 8/ 1439هـ، للصف الأول والثاني والثالث المتوسط في مقرر التوحيد، وقد روعيت في ذلك المصلحة التعليمية.

ودعا "الغنّام" قادة وقائدات المدارس الحكومية والأهلية إلى استلام الأسئلة والإجابة النموذجية عبر نظام "نور"، وأكد ضرورة أن يكون التصحيح والرصد والمراجعة داخل المدرسة من خلال معلمي ومعلمات المادة وفق المتبع.

يذكر أنّ الأحد القادم 20/ 8/ 1439هـ، سيشهد انطلاق أول أيام الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات التعليم العام والأهلي في المملكة، وقد بذلت الإدارة العام للتعليم في منطقة الرياض خلال الأيام الماضية جهودًا كبيرة ونفذت زيارات ميدانية لتهيئة المدارس لاستقبال أكثر من نصف مليون طالب وطالبة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
03:13 PM

"تعليم الرياض": تطبيق مواد الاختبارات المركزية على المرحلة المتوسطة

"الغنام" يدعو قادة وقائدات المدارس لاستلام  الأسئلة والإجابة عبر "نور"

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عبدالحكيم شار - الرياض
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3,683

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، مديري المكاتب وقادة المدارس باعتماد تطبيق مواد الاختبارات المركزية على جميع طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة في كافة المدارس الحكومية والأهلية، بقسميها، في الدور الأول من الفصل الدراسي الثاني 1438هـ/ 1439هـ.

وقال المساعد للشؤون التعليمية، عبدالله بن سعد الغنّام: تطبيق مواد الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة سينطلق يوم الاثنين 21/ 8/ 1439هـ، للصف الأول والثاني والثالث المتوسط في مقرر التوحيد، وقد روعيت في ذلك المصلحة التعليمية.

ودعا "الغنّام" قادة وقائدات المدارس الحكومية والأهلية إلى استلام الأسئلة والإجابة النموذجية عبر نظام "نور"، وأكد ضرورة أن يكون التصحيح والرصد والمراجعة داخل المدرسة من خلال معلمي ومعلمات المادة وفق المتبع.

يذكر أنّ الأحد القادم 20/ 8/ 1439هـ، سيشهد انطلاق أول أيام الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات التعليم العام والأهلي في المملكة، وقد بذلت الإدارة العام للتعليم في منطقة الرياض خلال الأيام الماضية جهودًا كبيرة ونفذت زيارات ميدانية لتهيئة المدارس لاستقبال أكثر من نصف مليون طالب وطالبة.

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