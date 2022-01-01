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"شتاء جازان 2022".. أول كرنفال بحري تحتضنه قنوات الجامعة المائية

تشارك فيه عشرات القوارب البحرية والدبابات والعروض

تشهد المدينة الجامعية بجازان، ورشة عمل على مدار الساعة لاحتضان قنواتها المائية، أول كرنفال بحري ضمن فعاليات شتاء جازان 2022؛ حيث ستشارك فيه عشرات القوارب البحرية والدبابات والعروض المائية.

وما إن يحل شتاء "جازان"، حتى يأخذ طعمًا جديدًا ويروي قصة مختلفة يعيش الناس تفاصيل دفئها الحميم، ويتزامن مع أجوائها البديعة مهرجان جازان الشتوي المرتقب "هذي أيامنا"، الذي يفوق عدد زواره المليون شخص سنويًّا، ويُعد المهرجان الأكبر الذي تشهده المنطقة سنويًّا بمناسبة دخول فصل الشتاء.

وتتمتع منطقة جازان في هذه الأيام بجوها المعتدل، الذي يميزها في هذه الفترة من العام عن باقي مناطق المملكة، وعادة ما تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار، وكذلك السياح من مختلف المناطق، ويعود ذلك لتميز المنطقة بمواقع طبيعية متعددة، وخاصة السواحل ذات الطبيعة الجميلة والأودية المعروفة بخضرتها.

ويشهد المهرجان في نسخة العام الحالي، تنوعًا في الفعاليات، إضافة إلى استحداث عدد من المواقع يشارك فيها كأول مرة من تاريخ المهرجان وهي وسط البلد والقلعة الدوسرية وجبال القهر بمحافظة الريث وجزر فرسان.. ويسجل المهرجان مشاركة العديد من الجهات حكومية وأهلية؛ حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة.

ويرعى أمير منطقة جازان ونائبه هذا الحدث السياحي الذي يشهد خلال العام الحالي تنوعًا في الفعاليات وزيادة الجهات المشاركة؛ لإبراز ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية واستثمارية متنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شتاء جازان 2022".. أول كرنفال بحري تحتضنه قنوات الجامعة المائية
سبق

تشهد المدينة الجامعية بجازان، ورشة عمل على مدار الساعة لاحتضان قنواتها المائية، أول كرنفال بحري ضمن فعاليات شتاء جازان 2022؛ حيث ستشارك فيه عشرات القوارب البحرية والدبابات والعروض المائية.

وما إن يحل شتاء "جازان"، حتى يأخذ طعمًا جديدًا ويروي قصة مختلفة يعيش الناس تفاصيل دفئها الحميم، ويتزامن مع أجوائها البديعة مهرجان جازان الشتوي المرتقب "هذي أيامنا"، الذي يفوق عدد زواره المليون شخص سنويًّا، ويُعد المهرجان الأكبر الذي تشهده المنطقة سنويًّا بمناسبة دخول فصل الشتاء.

وتتمتع منطقة جازان في هذه الأيام بجوها المعتدل، الذي يميزها في هذه الفترة من العام عن باقي مناطق المملكة، وعادة ما تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار، وكذلك السياح من مختلف المناطق، ويعود ذلك لتميز المنطقة بمواقع طبيعية متعددة، وخاصة السواحل ذات الطبيعة الجميلة والأودية المعروفة بخضرتها.

ويشهد المهرجان في نسخة العام الحالي، تنوعًا في الفعاليات، إضافة إلى استحداث عدد من المواقع يشارك فيها كأول مرة من تاريخ المهرجان وهي وسط البلد والقلعة الدوسرية وجبال القهر بمحافظة الريث وجزر فرسان.. ويسجل المهرجان مشاركة العديد من الجهات حكومية وأهلية؛ حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة.

ويرعى أمير منطقة جازان ونائبه هذا الحدث السياحي الذي يشهد خلال العام الحالي تنوعًا في الفعاليات وزيادة الجهات المشاركة؛ لإبراز ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية واستثمارية متنوعة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
08:08 PM

"شتاء جازان 2022".. أول كرنفال بحري تحتضنه قنوات الجامعة المائية

تشارك فيه عشرات القوارب البحرية والدبابات والعروض

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فهد كاملي - جازان
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تشهد المدينة الجامعية بجازان، ورشة عمل على مدار الساعة لاحتضان قنواتها المائية، أول كرنفال بحري ضمن فعاليات شتاء جازان 2022؛ حيث ستشارك فيه عشرات القوارب البحرية والدبابات والعروض المائية.

وما إن يحل شتاء "جازان"، حتى يأخذ طعمًا جديدًا ويروي قصة مختلفة يعيش الناس تفاصيل دفئها الحميم، ويتزامن مع أجوائها البديعة مهرجان جازان الشتوي المرتقب "هذي أيامنا"، الذي يفوق عدد زواره المليون شخص سنويًّا، ويُعد المهرجان الأكبر الذي تشهده المنطقة سنويًّا بمناسبة دخول فصل الشتاء.

وتتمتع منطقة جازان في هذه الأيام بجوها المعتدل، الذي يميزها في هذه الفترة من العام عن باقي مناطق المملكة، وعادة ما تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار، وكذلك السياح من مختلف المناطق، ويعود ذلك لتميز المنطقة بمواقع طبيعية متعددة، وخاصة السواحل ذات الطبيعة الجميلة والأودية المعروفة بخضرتها.

ويشهد المهرجان في نسخة العام الحالي، تنوعًا في الفعاليات، إضافة إلى استحداث عدد من المواقع يشارك فيها كأول مرة من تاريخ المهرجان وهي وسط البلد والقلعة الدوسرية وجبال القهر بمحافظة الريث وجزر فرسان.. ويسجل المهرجان مشاركة العديد من الجهات حكومية وأهلية؛ حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة.

ويرعى أمير منطقة جازان ونائبه هذا الحدث السياحي الذي يشهد خلال العام الحالي تنوعًا في الفعاليات وزيادة الجهات المشاركة؛ لإبراز ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية واستثمارية متنوعة.

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