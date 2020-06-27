"العنزي" يحصل على الماجستير في العلوم العسكرية

حصل المقدم ركن طلال بن متعب بن خلف العنزي، على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، في أول دفعة من البرنامج للعام الدراسي 1441هـ / 2020م.

"سبق" تهنئ المقدم ركن طلال بن متعب، على تخرجه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.