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شؤون الحرمين: مواقع لتنظيم حركة دخول الحجاج أدوار المطاف بسعة 11 ألف حاج

الحجيلي: تسهم بشكل كبير في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن

أعدّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع لتنظيم الحجاج بتوسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، تتسع لنحو (11) ألف حاج، وذلك في حال امتلأت مسارات أدوار المطاف.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي؛ أنه تمّ تقسيم مواقع التنظيم للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت لله الحرام خلال أدائهم مناسكهم وحرصاً على سلامتهم، حيث إن هذه المواقع تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن.

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شؤون الحرمين: مواقع لتنظيم حركة دخول الحجاج أدوار المطاف بسعة 11 ألف حاج
سبق

أعدّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع لتنظيم الحجاج بتوسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، تتسع لنحو (11) ألف حاج، وذلك في حال امتلأت مسارات أدوار المطاف.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي؛ أنه تمّ تقسيم مواقع التنظيم للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت لله الحرام خلال أدائهم مناسكهم وحرصاً على سلامتهم، حيث إن هذه المواقع تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
11:24 AM

شؤون الحرمين: مواقع لتنظيم حركة دخول الحجاج أدوار المطاف بسعة 11 ألف حاج

الحجيلي: تسهم بشكل كبير في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعدّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع لتنظيم الحجاج بتوسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، تتسع لنحو (11) ألف حاج، وذلك في حال امتلأت مسارات أدوار المطاف.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي؛ أنه تمّ تقسيم مواقع التنظيم للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت لله الحرام خلال أدائهم مناسكهم وحرصاً على سلامتهم، حيث إن هذه المواقع تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن.

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