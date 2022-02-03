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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

شركة تستبعد موظفًا عربيًّا لديها بسبب تغريدات مسيئة للمملكة

الموارد البشرية تأكدت من مغادرته البلاد بتأشيرة خروج نهائي

أكدت وزارة الموارد البشرية قيام إحدى الشركات باستبعاد موظف من جنسية عربية صاحب تغريدات مسيئة للمملكة ومغادرته البلاد بتأشيرة خروج نهائي.

و‏كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية "سعد آل حماد" لـ"العربية" أن الوزارة تحققت من الشركة التي عمل بها وافد من جنسية عربية نشر تغريدات مسيئة.

وقال: الشركة استبعدت الموظف فور علمها بتغريداته المسيئة.

وأضاف: تم التأكد من مغادرة الوافد للمملكة بتأشيرة خروج نهائي.

وجاء تحرك "الموارد البشرية" بعد تغريدات نشرها مغردون حول الموضوع صعدت عبر وسم للترند العالمي.

وزارة الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة تستبعد موظفًا عربيًّا لديها بسبب تغريدات مسيئة للمملكة
سبق

أكدت وزارة الموارد البشرية قيام إحدى الشركات باستبعاد موظف من جنسية عربية صاحب تغريدات مسيئة للمملكة ومغادرته البلاد بتأشيرة خروج نهائي.

و‏كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية "سعد آل حماد" لـ"العربية" أن الوزارة تحققت من الشركة التي عمل بها وافد من جنسية عربية نشر تغريدات مسيئة.

وقال: الشركة استبعدت الموظف فور علمها بتغريداته المسيئة.

وأضاف: تم التأكد من مغادرة الوافد للمملكة بتأشيرة خروج نهائي.

وجاء تحرك "الموارد البشرية" بعد تغريدات نشرها مغردون حول الموضوع صعدت عبر وسم للترند العالمي.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
05:54 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
12:57 AM

شركة تستبعد موظفًا عربيًّا لديها بسبب تغريدات مسيئة للمملكة

الموارد البشرية تأكدت من مغادرته البلاد بتأشيرة خروج نهائي

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
17
10,127

أكدت وزارة الموارد البشرية قيام إحدى الشركات باستبعاد موظف من جنسية عربية صاحب تغريدات مسيئة للمملكة ومغادرته البلاد بتأشيرة خروج نهائي.

و‏كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية "سعد آل حماد" لـ"العربية" أن الوزارة تحققت من الشركة التي عمل بها وافد من جنسية عربية نشر تغريدات مسيئة.

وقال: الشركة استبعدت الموظف فور علمها بتغريداته المسيئة.

وأضاف: تم التأكد من مغادرة الوافد للمملكة بتأشيرة خروج نهائي.

وجاء تحرك "الموارد البشرية" بعد تغريدات نشرها مغردون حول الموضوع صعدت عبر وسم للترند العالمي.

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