مطار الرياض .. ضبط حقائب نسائية وأوانٍ منزلية ملغمة بـ ٤٧ ألف حبة كبتاجون

٣ محاولات للتهريب أفشلها رجال الجمارك .. بينها إرسالية وردت عبر "النقل السريع"

نجح جمرك مطار الملك خالد الدولي، في إحباط كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 47742 حبة؛ كانت مُخبأة بطرق مختلفة في عدد من الإرساليات التي وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي، محمد العقيّل؛ أن الجمرك تمكّن من إحباط 47742 حبة كبتاجون من خلال ثلاث محاولات لتهريبها، حيث وردت أولاً إرسالية بواسطة إحدى شركات النقل السريع وكانت عبارة عن "حقائب نسائية" يدوية، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها، عُثر على 5931 حبة، كانت مخفية داخل الحقائب.

وفي المحاولة الثانية، تمكّن الجمرك من إحباط محاولة تهريب 39780 حبة، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن طردين يحتوي كل منهما على "أوانٍ منزلية"؛ حيث تمّ إخفاء هذه الكمية في الأواني، وذلك بإخفائها بطريقة فنيّة, فيما تمّ في المحاولة الثالثة إحباط 2028 حبة كبتاجون، كانت مخفية في إرسالية وردت عن طريق "النقل السريع".

وأفاد العقيّل؛ بأنه جرى بعد إحباط تلك المحاولات اتخاذ الإجراءات اللازمة.