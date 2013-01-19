مطار الدمام يدعو المسافرين للتواصل مع شركات الطيران

لتأكيد رحلاتهم بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها المنطقة

طالَبَ مطار الملك فهد الدولي، اليوم الخميس، جميع المسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران لتأكيد مواعيد رحلاتهم؛ نظراً لعدم ملاءمة الأجواء التي قد تؤثر على مواعيد إقلاع أو وصول بعض الرحلات.

وقال الحساب الرسمي لمطار الملك فهد الدولي، عبر حسابه: "نفيد المسافرين الأعزاء بأن عدم ملاءمة الأجواء يمكن أن يؤثر على مواعيد إقلاع أو وصول بعض الرحلات؛ لذا نرجو التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتهم".

كما دعا مطار الملك فهد، المسافرين ومرتاديه، إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة؛ متمنياً السلامة للجميع.

يُذكر أن عاصفة ترابية اجتاحت المنطقة الشرقية، صباح اليوم، وتسببت في انعدام الرؤية الأفقية.