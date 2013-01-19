النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مطار الدمام يدعو المسافرين للتواصل مع شركات الطيران

لتأكيد رحلاتهم بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها المنطقة

طالَبَ مطار الملك فهد الدولي، اليوم الخميس، جميع المسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران لتأكيد مواعيد رحلاتهم؛ نظراً لعدم ملاءمة الأجواء التي قد تؤثر على مواعيد إقلاع أو وصول بعض الرحلات.

وقال الحساب الرسمي لمطار الملك فهد الدولي، عبر حسابه: "نفيد المسافرين الأعزاء بأن عدم ملاءمة الأجواء يمكن أن يؤثر على مواعيد إقلاع أو وصول بعض الرحلات؛ لذا نرجو التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتهم".

كما دعا مطار الملك فهد، المسافرين ومرتاديه، إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة؛ متمنياً السلامة للجميع.

يُذكر أن عاصفة ترابية اجتاحت المنطقة الشرقية، صباح اليوم، وتسببت في انعدام الرؤية الأفقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مطار الدمام يدعو المسافرين للتواصل مع شركات الطيران
سبق

طالَبَ مطار الملك فهد الدولي، اليوم الخميس، جميع المسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران لتأكيد مواعيد رحلاتهم؛ نظراً لعدم ملاءمة الأجواء التي قد تؤثر على مواعيد إقلاع أو وصول بعض الرحلات.

وقال الحساب الرسمي لمطار الملك فهد الدولي، عبر حسابه: "نفيد المسافرين الأعزاء بأن عدم ملاءمة الأجواء يمكن أن يؤثر على مواعيد إقلاع أو وصول بعض الرحلات؛ لذا نرجو التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتهم".

كما دعا مطار الملك فهد، المسافرين ومرتاديه، إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة؛ متمنياً السلامة للجميع.

يُذكر أن عاصفة ترابية اجتاحت المنطقة الشرقية، صباح اليوم، وتسببت في انعدام الرؤية الأفقية.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
12:56 PM

مطار الدمام يدعو المسافرين للتواصل مع شركات الطيران

لتأكيد رحلاتهم بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها المنطقة

A A A
حامد العلي - الدمام
1
6,025

طالَبَ مطار الملك فهد الدولي، اليوم الخميس، جميع المسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران لتأكيد مواعيد رحلاتهم؛ نظراً لعدم ملاءمة الأجواء التي قد تؤثر على مواعيد إقلاع أو وصول بعض الرحلات.

وقال الحساب الرسمي لمطار الملك فهد الدولي، عبر حسابه: "نفيد المسافرين الأعزاء بأن عدم ملاءمة الأجواء يمكن أن يؤثر على مواعيد إقلاع أو وصول بعض الرحلات؛ لذا نرجو التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتهم".

كما دعا مطار الملك فهد، المسافرين ومرتاديه، إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة؛ متمنياً السلامة للجميع.

يُذكر أن عاصفة ترابية اجتاحت المنطقة الشرقية، صباح اليوم، وتسببت في انعدام الرؤية الأفقية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي
ضياع الوقت والتفكير..!!

ضياع الوقت والتفكير..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة