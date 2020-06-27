قلد مدير إدارة الأمن والحماية بمنطقة عسير العقيد مشبب بن عوض آل دبيس، مدير شعبة الأمن والحماية بمحافظة بيشة المقدم سلطان الأحمري؛ رتبته الجديدة، متمنيين له التوفيق والسداد.
من جانبه عبّر الأحمري عن فخره بهذه الرتبة ومواصلة خدمة الدين والمليك والوطن.
"الأحمري" إلى رتبة مقدم بمحافظة ببيشة
قلد مدير إدارة الأمن والحماية بمنطقة عسير العقيد مشبب بن عوض آل دبيس، مدير شعبة الأمن والحماية بمحافظة بيشة المقدم سلطان الأحمري؛ رتبته الجديدة، متمنيين له التوفيق والسداد.
من جانبه عبّر الأحمري عن فخره بهذه الرتبة ومواصلة خدمة الدين والمليك والوطن.
قلد مدير إدارة الأمن والحماية بمنطقة عسير العقيد مشبب بن عوض آل دبيس، مدير شعبة الأمن والحماية بمحافظة بيشة المقدم سلطان الأحمري؛ رتبته الجديدة، متمنيين له التوفيق والسداد.
"الأحمري" إلى رتبة مقدم بمحافظة ببيشة
قلد مدير إدارة الأمن والحماية بمنطقة عسير العقيد مشبب بن عوض آل دبيس، مدير شعبة الأمن والحماية بمحافظة بيشة المقدم سلطان الأحمري؛ رتبته الجديدة، متمنيين له التوفيق والسداد.
من جانبه عبّر الأحمري عن فخره بهذه الرتبة ومواصلة خدمة الدين والمليك والوطن.