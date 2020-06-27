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"الأحمري" إلى رتبة مقدم بمحافظة ببيشة

قلد مدير إدارة الأمن والحماية بمنطقة عسير العقيد مشبب بن عوض آل دبيس، مدير شعبة الأمن والحماية بمحافظة بيشة المقدم سلطان الأحمري؛ رتبته الجديدة، متمنيين له التوفيق والسداد.

من جانبه عبّر الأحمري عن فخره بهذه الرتبة ومواصلة خدمة الدين والمليك والوطن.

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"الأحمري" إلى رتبة مقدم بمحافظة ببيشة
سبق

قلد مدير إدارة الأمن والحماية بمنطقة عسير العقيد مشبب بن عوض آل دبيس، مدير شعبة الأمن والحماية بمحافظة بيشة المقدم سلطان الأحمري؛ رتبته الجديدة، متمنيين له التوفيق والسداد.

من جانبه عبّر الأحمري عن فخره بهذه الرتبة ومواصلة خدمة الدين والمليك والوطن.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
12:39 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
01:12 PM

"الأحمري" إلى رتبة مقدم بمحافظة ببيشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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قلد مدير إدارة الأمن والحماية بمنطقة عسير العقيد مشبب بن عوض آل دبيس، مدير شعبة الأمن والحماية بمحافظة بيشة المقدم سلطان الأحمري؛ رتبته الجديدة، متمنيين له التوفيق والسداد.

من جانبه عبّر الأحمري عن فخره بهذه الرتبة ومواصلة خدمة الدين والمليك والوطن.

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