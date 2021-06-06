أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

تضمن إحصائيات الجولات الرقابية والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا

اطلع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة، وكذلك الجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة، إضافةً إلى إحصائيات عن الجولات التي نفذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم الأحد، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

ونوه أمير منطقة تبوك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين، مشيداً بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة، مؤكداً على أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه ثمن الدكتور "الغامدي" الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.