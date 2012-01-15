وفاة العميد "فريج السبيعي"

توفي منسوب إدارة مرور الرياض العميد فريج بن ناصر السبيعي، عن عُمرٍ يُناهز 52 عاماً؛ إثرَ عارض صحي ألمَّ به، ووُورِيَ جُثمانه الثرى في مقبرةِ حي النسيم الشمالي بمدينة الرياض، فيما يُتقبل العزاء والمواساة في استراحة البيان في حي البيان بمدينة الرياض.
توفي منسوب إدارة مرور الرياض العميد فريج بن ناصر السبيعي، عن عُمرٍ يُناهز 52 عاماً؛ إثرَ عارض صحي ألمَّ به، ووُورِيَ جُثمانه الثرى في مقبرةِ حي النسيم الشمالي بمدينة الرياض، فيما يُتقبل العزاء والمواساة في استراحة البيان في حي البيان بمدينة الرياض.
توفي منسوب إدارة مرور الرياض العميد فريج بن ناصر السبيعي، عن عُمرٍ يُناهز 52 عاماً؛ إثرَ عارض صحي ألمَّ به، ووُورِيَ جُثمانه الثرى في مقبرةِ حي النسيم الشمالي بمدينة الرياض، فيما يُتقبل العزاء والمواساة في استراحة البيان في حي البيان بمدينة الرياض.