وفاة العميد "فريج السبيعي"

توفي منسوب إدارة مرور الرياض العميد فريج بن ناصر السبيعي، عن عُمرٍ يُناهز 52 عاماً؛ إثرَ عارض صحي ألمَّ به، ووُورِيَ جُثمانه الثرى في مقبرةِ حي النسيم الشمالي بمدينة الرياض، فيما يُتقبل العزاء والمواساة في استراحة البيان في حي البيان بمدينة الرياض.

والفقيد أخو كُلٍّ من: العقيد متقاعد سعد، والعميد عبدالله، والأساتذة: محمد، وحمدان، ومسلط.

تغمد الله الفقيدَ بواسعِ رحمتِه وغفرانه، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهلَهُ وذويَهُ الصبرَ والسلوان، وأجبر مُصابَهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.