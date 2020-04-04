الكويت تسجل أول وفاة بكورونا وتعلن 62 إصابة جديدة

ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 479 في عموم البلاد

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ اليوم السبت، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتسجيل أول حالة وفاة، وذلك لمقيم هندي.

وبهذه الأرقام يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد، إلى 479 حالة، إضافة إلى حالة وفاة.

وقال "السند"؛ وفق صحيفة "القبس": الحالات المخالطة تتضمن 33 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي، و4 لمقيمين من الجنسية المصرية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي.

وأضاف: حالات التقصي الوبائي، هي: 17 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و4 حالات من البنجلاديشية، وحالتان من الجنسية المصرية، وحالة من الجنسية الباكستانية، وحالة لمقيم من الجنسية الأردنية.