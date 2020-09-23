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"معالم التسويقية": فيديو الزكاة والدخل لليوم الوطني يلاقي قبولاً مميّزاً ومن أفضل إعلانات الجهات الحكومية

قالت لـ"سبق": تميّز بكونه واقعيّاً يبيّن جهود قيادة المملكة خلال مواجهتها الحكيمة للجائحة العالمية

أكّدت شركة معالم التسويقية المتخصصة، أن فيديو هيئة الزكاة والدخل -حسب تحليلات المتخصّصين في المجال التسويقي- حاز أفضل الفيديوهات الخاصة باليوم الوطني.

وأوضح المختصّون في الشركة أن الفيديو لامس ما قدّمته المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا التي شهدها العالم بأجمعه.

الجدير بالذكر أن فيديو الزكاة والدخل تميّز بكونه واقعيّاً يبيّن جهود قيادة المملكة الرشيدة خلال مواجهتها الحكيمة للجائحة العالمية.

الهيئة العامة للزكاة والدخل شركة معالم التسويقية المتخصصة اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معالم التسويقية": فيديو الزكاة والدخل لليوم الوطني يلاقي قبولاً مميّزاً ومن أفضل إعلانات الجهات الحكومية
سبق

أكّدت شركة معالم التسويقية المتخصصة، أن فيديو هيئة الزكاة والدخل -حسب تحليلات المتخصّصين في المجال التسويقي- حاز أفضل الفيديوهات الخاصة باليوم الوطني.

وأوضح المختصّون في الشركة أن الفيديو لامس ما قدّمته المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا التي شهدها العالم بأجمعه.

الجدير بالذكر أن فيديو الزكاة والدخل تميّز بكونه واقعيّاً يبيّن جهود قيادة المملكة الرشيدة خلال مواجهتها الحكيمة للجائحة العالمية.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
09:36 AM

"معالم التسويقية": فيديو الزكاة والدخل لليوم الوطني يلاقي قبولاً مميّزاً ومن أفضل إعلانات الجهات الحكومية

قالت لـ"سبق": تميّز بكونه واقعيّاً يبيّن جهود قيادة المملكة خلال مواجهتها الحكيمة للجائحة العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت شركة معالم التسويقية المتخصصة، أن فيديو هيئة الزكاة والدخل -حسب تحليلات المتخصّصين في المجال التسويقي- حاز أفضل الفيديوهات الخاصة باليوم الوطني.

وأوضح المختصّون في الشركة أن الفيديو لامس ما قدّمته المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا التي شهدها العالم بأجمعه.

الجدير بالذكر أن فيديو الزكاة والدخل تميّز بكونه واقعيّاً يبيّن جهود قيادة المملكة الرشيدة خلال مواجهتها الحكيمة للجائحة العالمية.

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