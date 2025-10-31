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فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور

يقصدها السياح وتسعى لإعادة التوازن البيئي الصحراوي

تمثل محمية شرعان، نموذجًا مثاليًّا للمحافظة على الحياة الفطرية، والكائنات النادرة المهددة بالانقراض، ومقصدًا للسياح من داخل وخارج المملكة.

تجولت "سبق" في محمية شرعان، التي تضم مجموعة متنوعة من المواطن الصحراوية، والتي كانت في السابق موطنًا لعدد لا يحصى من أنواع النباتات والحيوانات المحلية، بما في ذلك غابات الأكاسيا، والوعول النوبية، و"غزال الريم"؛ والمها العربي.

ورافق "سبق" خلال الجولة عضوان مميزان من محمية شرعان التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهما: جاسر الجويبري وشجاع الخمعلي؛ حيث يتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، ولديهما معلومات ثرية؛ حيث عبّرا عن حبهما للعمل في هذا المجال تحديدًا.

وهناك عوامل جاذبة تجعل من محمية شرعان، محمية فريدة من نوعها؛ حيث تتميز شرعان عن المحميات الطبيعية الأخرى؛ بمناظرها الطبيعية الخلابة، وتراثها كموطن للحياة البرية المحلية والمتفردة، ونهجها الشامل في الحفاظ على البيئة.

من جهة أخرى، تسعى المحمية إلى إعادة التوازن إلى هذا النظام البيئي الصحراوي المهدد، واستعادة الأنواع المحلية من النباتات والحيوانات التي ازدهرت في الماضي، والعمل على التعافي من بعض الأضرار التي سببتها الأنشطة البشرية في السنوات الأخيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور
سبق

تمثل محمية شرعان، نموذجًا مثاليًّا للمحافظة على الحياة الفطرية، والكائنات النادرة المهددة بالانقراض، ومقصدًا للسياح من داخل وخارج المملكة.

تجولت "سبق" في محمية شرعان، التي تضم مجموعة متنوعة من المواطن الصحراوية، والتي كانت في السابق موطنًا لعدد لا يحصى من أنواع النباتات والحيوانات المحلية، بما في ذلك غابات الأكاسيا، والوعول النوبية، و"غزال الريم"؛ والمها العربي.

ورافق "سبق" خلال الجولة عضوان مميزان من محمية شرعان التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهما: جاسر الجويبري وشجاع الخمعلي؛ حيث يتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، ولديهما معلومات ثرية؛ حيث عبّرا عن حبهما للعمل في هذا المجال تحديدًا.

وهناك عوامل جاذبة تجعل من محمية شرعان، محمية فريدة من نوعها؛ حيث تتميز شرعان عن المحميات الطبيعية الأخرى؛ بمناظرها الطبيعية الخلابة، وتراثها كموطن للحياة البرية المحلية والمتفردة، ونهجها الشامل في الحفاظ على البيئة.

من جهة أخرى، تسعى المحمية إلى إعادة التوازن إلى هذا النظام البيئي الصحراوي المهدد، واستعادة الأنواع المحلية من النباتات والحيوانات التي ازدهرت في الماضي، والعمل على التعافي من بعض الأضرار التي سببتها الأنشطة البشرية في السنوات الأخيرة.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
07:17 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:30 AM

فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور

يقصدها السياح وتسعى لإعادة التوازن البيئي الصحراوي

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بدر الجبل - تبوك
5
4,089

تمثل محمية شرعان، نموذجًا مثاليًّا للمحافظة على الحياة الفطرية، والكائنات النادرة المهددة بالانقراض، ومقصدًا للسياح من داخل وخارج المملكة.

تجولت "سبق" في محمية شرعان، التي تضم مجموعة متنوعة من المواطن الصحراوية، والتي كانت في السابق موطنًا لعدد لا يحصى من أنواع النباتات والحيوانات المحلية، بما في ذلك غابات الأكاسيا، والوعول النوبية، و"غزال الريم"؛ والمها العربي.

ورافق "سبق" خلال الجولة عضوان مميزان من محمية شرعان التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهما: جاسر الجويبري وشجاع الخمعلي؛ حيث يتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، ولديهما معلومات ثرية؛ حيث عبّرا عن حبهما للعمل في هذا المجال تحديدًا.

وهناك عوامل جاذبة تجعل من محمية شرعان، محمية فريدة من نوعها؛ حيث تتميز شرعان عن المحميات الطبيعية الأخرى؛ بمناظرها الطبيعية الخلابة، وتراثها كموطن للحياة البرية المحلية والمتفردة، ونهجها الشامل في الحفاظ على البيئة.

من جهة أخرى، تسعى المحمية إلى إعادة التوازن إلى هذا النظام البيئي الصحراوي المهدد، واستعادة الأنواع المحلية من النباتات والحيوانات التي ازدهرت في الماضي، والعمل على التعافي من بعض الأضرار التي سببتها الأنشطة البشرية في السنوات الأخيرة.

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