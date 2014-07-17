النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشاورات بين موسكو والرياض لإطلاق أقمار صناعية سعودية إلى الفضاء

وزنها أقل من 500 كجم.. وتوضع في مدارات قريبة من الأرض

نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادر اليوم (الأربعاء)، أن السعودية قد تستعين بروسيا لإطلاق عدد من أقمارها الصناعية الصغيرة إلى الفضاء.

وأشارت الوكالة إلى أن مباحثات تجري حالياً بين خبراء صندوق الاستثمار المباشر الروسي وخبراء في صندوق الاستثمار الحكومي السعودي لتقييم جدوى المشروع.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوضحت "نوفوستي" أن الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية، كان قد ناقش مواضيع التعاون في شؤون الفضاء بين البلدين، وتحديداً عزم السعودية على الاستعانة بصواريخ الفضاء الروسية في إيصال أقمار صناعية تابعة لها إلى الفضاء.

وأفادت الوكالة بأن نص البيان النهائي للاجتماع ذكر أن مشروع إطلاق الأقمار الصناعية السعودية الصغيرة، التي يبلغ وزنها أقل من 500 كيلو جرام إلى مدارات الأرض المنخفضة بواسطة صاروخ فضاء روسي قد تصل كلفته إلى 30 مليون دولار.

وأطلقت روسيا في السابق عدداً من الأقمار الصناعية السعودية باستخدام صواريخ "بروتون" الثقيلة، كأقمار ArabSat، واستعملت صواريخ "دنيبر" لإطلاق أقمار SaudiSat وSaudiComsat الصغيرة التابعة للسعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشاورات بين موسكو والرياض لإطلاق أقمار صناعية سعودية إلى الفضاء
سبق

نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادر اليوم (الأربعاء)، أن السعودية قد تستعين بروسيا لإطلاق عدد من أقمارها الصناعية الصغيرة إلى الفضاء.

وأشارت الوكالة إلى أن مباحثات تجري حالياً بين خبراء صندوق الاستثمار المباشر الروسي وخبراء في صندوق الاستثمار الحكومي السعودي لتقييم جدوى المشروع.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوضحت "نوفوستي" أن الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية، كان قد ناقش مواضيع التعاون في شؤون الفضاء بين البلدين، وتحديداً عزم السعودية على الاستعانة بصواريخ الفضاء الروسية في إيصال أقمار صناعية تابعة لها إلى الفضاء.

وأفادت الوكالة بأن نص البيان النهائي للاجتماع ذكر أن مشروع إطلاق الأقمار الصناعية السعودية الصغيرة، التي يبلغ وزنها أقل من 500 كيلو جرام إلى مدارات الأرض المنخفضة بواسطة صاروخ فضاء روسي قد تصل كلفته إلى 30 مليون دولار.

وأطلقت روسيا في السابق عدداً من الأقمار الصناعية السعودية باستخدام صواريخ "بروتون" الثقيلة، كأقمار ArabSat، واستعملت صواريخ "دنيبر" لإطلاق أقمار SaudiSat وSaudiComsat الصغيرة التابعة للسعودية.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
08:59 PM

مشاورات بين موسكو والرياض لإطلاق أقمار صناعية سعودية إلى الفضاء

وزنها أقل من 500 كجم.. وتوضع في مدارات قريبة من الأرض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
185

نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادر اليوم (الأربعاء)، أن السعودية قد تستعين بروسيا لإطلاق عدد من أقمارها الصناعية الصغيرة إلى الفضاء.

وأشارت الوكالة إلى أن مباحثات تجري حالياً بين خبراء صندوق الاستثمار المباشر الروسي وخبراء في صندوق الاستثمار الحكومي السعودي لتقييم جدوى المشروع.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوضحت "نوفوستي" أن الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية، كان قد ناقش مواضيع التعاون في شؤون الفضاء بين البلدين، وتحديداً عزم السعودية على الاستعانة بصواريخ الفضاء الروسية في إيصال أقمار صناعية تابعة لها إلى الفضاء.

وأفادت الوكالة بأن نص البيان النهائي للاجتماع ذكر أن مشروع إطلاق الأقمار الصناعية السعودية الصغيرة، التي يبلغ وزنها أقل من 500 كيلو جرام إلى مدارات الأرض المنخفضة بواسطة صاروخ فضاء روسي قد تصل كلفته إلى 30 مليون دولار.

وأطلقت روسيا في السابق عدداً من الأقمار الصناعية السعودية باستخدام صواريخ "بروتون" الثقيلة، كأقمار ArabSat، واستعملت صواريخ "دنيبر" لإطلاق أقمار SaudiSat وSaudiComsat الصغيرة التابعة للسعودية.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
19,545
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,123
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,978
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,050

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة