شاهد.. هطول أمطار متوسطة على مرات وأجزاء من سدير

جرى إثرها عدد من الشعاب والأودية

هطلت مساء اليوم الاثنين أمطار متفرقة على أم سليم جنوب محافظة مرات، وجرى إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وفي غضون ذلك هطلت أمطار متوسطة على "وراط" جنوب سدير، وجرت إثرها شعاب وادي "الركية".