شاهد.. هطول أمطار متوسطة على مرات وأجزاء من سدير

هطلت مساء اليوم الاثنين أمطار متفرقة على أم سليم جنوب محافظة مرات، وجرى إثرها عدد من الأودية والشعاب.
وفي غضون ذلك هطلت أمطار متوسطة على "وراط" جنوب سدير، وجرت إثرها شعاب وادي "الركية".
هطلت مساء اليوم الاثنين أمطار متفرقة على أم سليم جنوب محافظة مرات، وجرى إثرها عدد من الأودية والشعاب.
وفي غضون ذلك هطلت أمطار متوسطة على "وراط" جنوب سدير، وجرت إثرها شعاب وادي "الركية".مرات أمطار سدير
هطلت مساء اليوم الاثنين أمطار متفرقة على أم سليم جنوب محافظة مرات، وجرى إثرها عدد من الأودية والشعاب.
وفي غضون ذلك هطلت أمطار متوسطة على "وراط" جنوب سدير، وجرت إثرها شعاب وادي "الركية".
هطلت مساء اليوم الاثنين أمطار متفرقة على أم سليم جنوب محافظة مرات، وجرى إثرها عدد من الأودية والشعاب.
وفي غضون ذلك هطلت أمطار متوسطة على "وراط" جنوب سدير، وجرت إثرها شعاب وادي "الركية".