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شاهد.. هطول أمطار متوسطة على مرات وأجزاء من سدير

جرى إثرها عدد من الشعاب والأودية

هطلت مساء اليوم الاثنين أمطار متفرقة على أم سليم جنوب محافظة مرات، وجرى إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وفي غضون ذلك هطلت أمطار متوسطة على "وراط" جنوب سدير، وجرت إثرها شعاب وادي "الركية".

مرات أمطار سدير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. هطول أمطار متوسطة على مرات وأجزاء من سدير
سبق

هطلت مساء اليوم الاثنين أمطار متفرقة على أم سليم جنوب محافظة مرات، وجرى إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وفي غضون ذلك هطلت أمطار متوسطة على "وراط" جنوب سدير، وجرت إثرها شعاب وادي "الركية".

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
11:47 PM

شاهد.. هطول أمطار متوسطة على مرات وأجزاء من سدير

جرى إثرها عدد من الشعاب والأودية

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
5
2,621

هطلت مساء اليوم الاثنين أمطار متفرقة على أم سليم جنوب محافظة مرات، وجرى إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وفي غضون ذلك هطلت أمطار متوسطة على "وراط" جنوب سدير، وجرت إثرها شعاب وادي "الركية".

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