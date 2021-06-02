توقف التداولات في سوق الأسهم لعطل في نظام التداول

توقف نظام التداول في السوق السعودي صباح اليوم.
وأعلنت "تكرتشارت" أن بيانات السوق السعودي متوقفة من المصدر، وأنه جارٍ العمل على حل المشكلة من "تداول" في أسرع وقت.
توقف نظام التداول في السوق السعودي صباح اليوم.
وأعلنت "تكرتشارت" أن بيانات السوق السعودي متوقفة من المصدر، وأنه جارٍ العمل على حل المشكلة من "تداول" في أسرع وقت.
توقف نظام التداول في السوق السعودي صباح اليوم.
وأعلنت "تكرتشارت" أن بيانات السوق السعودي متوقفة من المصدر، وأنه جارٍ العمل على حل المشكلة من "تداول" في أسرع وقت.
توقف نظام التداول في السوق السعودي صباح اليوم.
وأعلنت "تكرتشارت" أن بيانات السوق السعودي متوقفة من المصدر، وأنه جارٍ العمل على حل المشكلة من "تداول" في أسرع وقت.