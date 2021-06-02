وأعلنت "تكرتشارت" أن بيانات السوق السعودي متوقفة من المصدر، وأنه جارٍ العمل على حل المشكلة من "تداول" في أسرع وقت.

توقف نظام التداول في السوق السعودي صباح اليوم.

توقف التداولات في سوق الأسهم لعطل في نظام التداول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-02 توقف نظام التداول في السوق السعودي صباح اليوم. وأعلنت "تكرتشارت" أن بيانات السوق السعودي متوقفة من المصدر، وأنه جارٍ العمل على حل المشكلة من "تداول" في أسرع وقت.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442 11:42 AM

توقف التداولات في سوق الأسهم لعطل في نظام التداول





A A A





6 مشاركة

توقف نظام التداول في السوق السعودي صباح اليوم.

وأعلنت "تكرتشارت" أن بيانات السوق السعودي متوقفة من المصدر، وأنه جارٍ العمل على حل المشكلة من "تداول" في أسرع وقت.