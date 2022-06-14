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موريتانيا تسجِّل 110 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع أعداد المتوفين إلى 83 شخصًا

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف أمس تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1682 إصابة مؤكدة.

وأضاف ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا أنه سُجلت 33 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين حتى الآن إلى 311 شخصًا.

ولفت النظر إلى تسجيل حالتَي وفاة جديدتَيْن بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 83 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا تسجِّل 110 إصابات جديدة بكورونا
سبق

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف أمس تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1682 إصابة مؤكدة.

وأضاف ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا أنه سُجلت 33 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين حتى الآن إلى 311 شخصًا.

ولفت النظر إلى تسجيل حالتَي وفاة جديدتَيْن بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 83 حالة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
01:25 AM

موريتانيا تسجِّل 110 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع أعداد المتوفين إلى 83 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نواكشوط
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أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف أمس تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1682 إصابة مؤكدة.

وأضاف ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا أنه سُجلت 33 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين حتى الآن إلى 311 شخصًا.

ولفت النظر إلى تسجيل حالتَي وفاة جديدتَيْن بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 83 حالة.

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