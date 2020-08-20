وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تم ضبط ٥١٩٠٠ ألف عبوة لعدد من المنتجات واستدعاء أصحاب المنشأتين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

رصدت #الغذاء_والدواء، منشأتين غير مرخصتين في الرياض، تقومان بتخزين منتجات طبية مخالفة لاشتراطات الهيئة.

الرياض.. ضبط 51 ألف منتج طبي مخالف داخل منشأتين واستدعاء أصحابها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-20 رصدت #الغذاء_والدواء، منشأتين غير مرخصتين في الرياض، تقومان بتخزين منتجات طبية مخالفة لاشتراطات الهيئة. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تم ضبط ٥١٩٠٠ ألف عبوة لعدد من المنتجات واستدعاء أصحاب المنشأتين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 08:46 AM

الرياض.. ضبط 51 ألف منتج طبي مخالف داخل منشأتين واستدعاء أصحابها رصدتها "الغذاء والدواء" في تعدٍّ على اشتراطاتها والإجراءات النظامية تستكمل





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رصدت #الغذاء_والدواء، منشأتين غير مرخصتين في الرياض، تقومان بتخزين منتجات طبية مخالفة لاشتراطات الهيئة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تم ضبط ٥١٩٠٠ ألف عبوة لعدد من المنتجات واستدعاء أصحاب المنشأتين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.