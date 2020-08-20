الرياض.. ضبط 51 ألف منتج طبي مخالف داخل منشأتين واستدعاء أصحابها

رصدت #الغذاء_والدواء، منشأتين غير مرخصتين في الرياض، تقومان بتخزين منتجات طبية مخالفة لاشتراطات الهيئة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تم ضبط ٥١٩٠٠ ألف عبوة لعدد من المنتجات واستدعاء أصحاب المنشأتين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
رصدت #الغذاء_والدواء، منشأتين غير مرخصتين في الرياض، تقومان بتخزين منتجات طبية مخالفة لاشتراطات الهيئة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تم ضبط ٥١٩٠٠ ألف عبوة لعدد من المنتجات واستدعاء أصحاب المنشأتين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.هيئة الغذاء والدواء
رصدت #الغذاء_والدواء، منشأتين غير مرخصتين في الرياض، تقومان بتخزين منتجات طبية مخالفة لاشتراطات الهيئة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تم ضبط ٥١٩٠٠ ألف عبوة لعدد من المنتجات واستدعاء أصحاب المنشأتين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
رصدت #الغذاء_والدواء، منشأتين غير مرخصتين في الرياض، تقومان بتخزين منتجات طبية مخالفة لاشتراطات الهيئة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تم ضبط ٥١٩٠٠ ألف عبوة لعدد من المنتجات واستدعاء أصحاب المنشأتين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.