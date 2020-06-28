المدينة في أسبوع.. 1064 حالة تعافٍ.. وعملية نادرة و2427 جولة رقابية

أبطالها "الجيش الأبيض".. وأميرها يتابع

شهدت المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي، صعوداً في نسبة التعافي من مصابي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وجولات ميدانية وإنجازات متعددة نفذتها الجهات المعنية بمتابعة الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل - حفظهم الله.

نسبة التعافي:

سجلت المدينة المنورة خلال الاسبوع الماضي 1064 حالة تعافٍ ولله الحمد، كالعدد الأكبر بين الإصابات وحالات الوفاة التي لم تتجاوز 7 حالات رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، وسط جهود مكثفة يقوم بها "الجيش الأبيض" في المستشفيات والمحاجر الصحية، والعيادات المتاحة على مدار الساعة.

أمير يتابع ويشيد:

ترأس أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، اجتماع لجنة الشباب بالمنطقة، وأشاد بدور الشباب والفتيات في إنجاز عدد من الأعمال والمبادرات التطوعية خلال جائحة كورونا، وأكد أهمية تحفيز الابتكار والإبداع لديهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية وملموسة قابلة للتنفيذ دون عوائق.

واطلع أمير المنطقة على تقرير عن المبادرات والأعمال التطوعية خلال جائحة كورونا بمشاركة أكثر من 240 شابًّا وفتاة، شملت تنظيم المصلين في المسجد النبوي، والمساهمة في مبادرة "خير المدينة"، ونشر الرسائل التوعوية عن الجائحة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

جولات ميدانية:

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة 2427 جولة رقابية وأغلقت 91 منشأة مخالفة، كما تم إشعار وتغريم 733 منشأة، فضلاً عن تنفيذها 445 جولة لنظافة المدينة المنورة، وإزالة جسر المشاة بميدان سيد الشهداء، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري لمنطقة سيد الشهداء.

تعدّيات وإزالة:

وأزالت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي، عدداً من التعديات على الأراضي الحكومية قُدرت مساحاتها الإجمالية بـ59 ألف متر مربع، تمثّلت في إقامة مخطط وهمي وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبيّنت أمانة المدينة المنورة أنه تم رصد تعديات ضمن نطاق بلدية العاقول تقدر مساحتها بـ40 ألف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى ضمن نطاق بلدية الصويدرة تبلغ مساحتها بـ16 ألف متر مربع، وكذلك تعديات في نطاق بلدية العيون تقدر بـ2900 متر مربع، بالإضافة إلى تعدّيات ضمن نطاق بلدية المليليح بمساحة تقدر بـ100 متر مربع، وجرت إزالة تلك التعدّيات واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.