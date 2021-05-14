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خلال 24 ساعة.. تسجيل 947 إصابة بكورونا في الكويت

ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. تسجيل 947 إصابة بكورونا في الكويت
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
07:51 PM

خلال 24 ساعة.. تسجيل 947 إصابة بكورونا في الكويت

ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة.

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