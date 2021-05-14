أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة.
خلال 24 ساعة.. تسجيل 947 إصابة بكورونا في الكويت
ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة.الكويت فيروس كورونا الجديد
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 947 إصابة بكورونا في الكويتوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-14
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
07:51 PM
خلال 24 ساعة.. تسجيل 947 إصابة بكورونا في الكويت
ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة.
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