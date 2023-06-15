سلطنة عمان: تسجيل 1043 إصابة جديدة بكورونا

أصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في البلاد 24524

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل (1043) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (614) لعمانيين و(429) لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (24524) و(108) وفيات وتماثل (9533) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ (3283)، والحالات المنومة اليوم (49)، والمنومين (317)، والمنومة في العناية المركزة (104).