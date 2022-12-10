"سابك" السعودية توقع مذكرة تفاهم مع منطقة "غوانزو نانشا" للتنمية الصينية

تُكمل مبادرة "الحزام والطريق" وتعزز التبادل الاقتصادي بين البلدين

وقعت شركة "سابك" السعودية الرائدة عالمياً في مجال الكيماويات المتنوعة، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك مع لجنة منطقة "غوانزو نانشا" للتنمية في جمهورية الصين الشعبية.

وحضر حفل التوقيع تساي تشاولين عضو اللجنة الدائمة بالحزب الشيوعي الصيني عن غوانزو، وعضو الحزب في الحكومة الشعبية لبلدية غوانزو، وسكرتير لجنة العمل بالحزب، والمدير العام للجنة الإدارية لمنطقة غوانزو نانشا للتنمية منطقة نانشا للتجارة الحرة، وسكرتير لجنة الحزب بمنطقة غوانزو نانشا؛ وتسنغ جينز، عمدة منطقة غوانزو نانشا؛ والمهندس عويض الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار وتطوير الأعمال في (سابك)؛ وآلان ليونغ، نائب الرئيس لإيجاد القيمة والتسويق في وحدة المنتجات المتخصصة في (سابك)، كما حضر الفعالية لي لاي، نائب الرئيس، والمدير الإقليمي لمنطقة شمال آسيا في شركة (سابك).

وبموجب المذكرة، التي وقعها شيه مينغ، نائب المدير العام للجنة الإدارة لمنطقة غوانزو نانشا للتنمية مع مانوج سوهوني، مدير عمليات التصنيع والمنتجات المتخصصة في آسيا في شركة (سابك)، تقوم (سابك) بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لاستثماراتها المستقبلية في منطقة نانشا بالتشارك مع لجنة منطقة غوانزو نانشا للتنمية.

وكان يوسف بن عبدالله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، التقى قبل يوم واحد من توقيع المذكرة بنائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة غوانغدونغ وسكرتير لجنة الحزب في غوانزو رين شيويفنغ، حيث رحب بزيارة وفد (سابك) رفيع المستوى إلى غوانزو، معرباً عن تقديره لـ (سابك) وإسهاماتها في العملية التنموية في المنطقة.

من جانبه أشاد البنيان بتنظيم غوانزو لـ"منتدى فورتشن العالمي"، أكدوا على التزام (سابك) بالعمل في الصين. وقال: "إن السوق الصينية واحدة من الأسواق الإستراتيجية بالنسبة لـ (سابك)، وإن الشركة ملتزمة – بصفتها شريكاً – بأن تساعد في الارتقاء بالتنمية المستدامة والنمو الشامل في الصين".

وأضاف: "من دواعي سروري أن تُتاح لي الفرصة للمجيء إلى غوانزو، ومناقشة المزيد من فرص الاستثمار في الصين، وتعزيز آفاق التنمية التي تنشدها (سابك) هنا، ونُذكر بأن المملكة العربية السعودية كانت قد توصلت إلى شراكة إستراتيجية شاملة مع الصين في بداية العام الماضي، وكما نرى، فإن رؤية السعودية 2030م تسهم بفاعلية في مبادرة الحزام والطريق. وتأمل (سابك) في أن تُسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين، من خلال مواصلة الاستثمار في الصين".

وأضاف أن السوق الصينية تسهم باعتبارها من أهم الأسواق الإستراتيجية لـ (سابك)، بما يقرب من 20٪ من عائدات المبيعات العالمية للشركة. وبحسب الاتحاد الصيني للصناعات البترولية والكيماوية، وصل حجم الصناعة الكيماوية الصينية إلى 961.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (يناير - أغسطس 2017 م)، بزيادة مقدارها 14.2٪ على أساس سنوي. ولديها القدرة على البقاء محركاً للنمو وتطوير الأعمال العالمية في (سابك).

وكانت (سابك) قد بدأت استثمارها في منطقة غوانزو نانشا للتنمية في عام 1994م، ويبلغ حجم الاستثمار في مصنعها في نانشا 248 مليون دولار أمريكي.

وبتوقيعها لمذكرة التفاهم هذه، من المتوقع أن تؤدي (سابك) دوراً محورياً في تنفيذ رؤية المملكة 2030م، التي ستُكمل مبادرة "الحزام والطريق" من خلال الاستثمار المستمر في الصين، وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين السعودية والصين.