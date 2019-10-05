النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النفط يغلق مرتفعًا وينهي الأسبوع على خسارة 5%

بعد نمو الوظائف الأمريكية وتهدئة مخاوف الأسواق

ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة يوم أمس الجمعة، بعد أن ساعدت زيادة في الوظائف في الولايات المتحدة في تهدئة بعض مخاوف الأسواق المالية بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقوض الطلب على الخام، لكن النفط هبط أكثر من خمسة بالمئة على مدار الأسبوع في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، جلسة التداول مرتفعة 66 سنتًا، أو 1.14 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 58.37 دولارًا للبرميل.

وبحسب "رويترز" زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق عند 52.81 دولارًا للبرميل.


وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7 بالمئة، في أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو. وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5 بالمئة هي أيضًا الأكبر منذ يوليو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة: إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بوتيرة معتدلة في سبتمبر، وإن معدل البطالة هبط إلى أدنى مستوى في حوالي 50 عامًا عند 3.5 بالمئة.

لكن التقرير جاء في أعقاب سلسلة تقارير اقتصادية ضعيفة، بما في ذلك هبوط حاد في نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات.

وفي جانب المعروض قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يوم الخميس: إن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم استعادت الإنتاج بالكامل بعد هجمات على منشأتين نفطيتين الشهر الماضي.

النفط برنت أسعار النفط النفط الخام الأسواق المالية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
النفط يغلق مرتفعًا وينهي الأسبوع على خسارة 5%
سبق

ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة يوم أمس الجمعة، بعد أن ساعدت زيادة في الوظائف في الولايات المتحدة في تهدئة بعض مخاوف الأسواق المالية بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقوض الطلب على الخام، لكن النفط هبط أكثر من خمسة بالمئة على مدار الأسبوع في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، جلسة التداول مرتفعة 66 سنتًا، أو 1.14 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 58.37 دولارًا للبرميل.

وبحسب "رويترز" زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق عند 52.81 دولارًا للبرميل.


وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7 بالمئة، في أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو. وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5 بالمئة هي أيضًا الأكبر منذ يوليو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة: إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بوتيرة معتدلة في سبتمبر، وإن معدل البطالة هبط إلى أدنى مستوى في حوالي 50 عامًا عند 3.5 بالمئة.

لكن التقرير جاء في أعقاب سلسلة تقارير اقتصادية ضعيفة، بما في ذلك هبوط حاد في نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات.

وفي جانب المعروض قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يوم الخميس: إن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم استعادت الإنتاج بالكامل بعد هجمات على منشأتين نفطيتين الشهر الماضي.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
11:38 AM

النفط يغلق مرتفعًا وينهي الأسبوع على خسارة 5%

بعد نمو الوظائف الأمريكية وتهدئة مخاوف الأسواق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,126

ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة يوم أمس الجمعة، بعد أن ساعدت زيادة في الوظائف في الولايات المتحدة في تهدئة بعض مخاوف الأسواق المالية بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقوض الطلب على الخام، لكن النفط هبط أكثر من خمسة بالمئة على مدار الأسبوع في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، جلسة التداول مرتفعة 66 سنتًا، أو 1.14 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 58.37 دولارًا للبرميل.

وبحسب "رويترز" زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق عند 52.81 دولارًا للبرميل.


وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7 بالمئة، في أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو. وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5 بالمئة هي أيضًا الأكبر منذ يوليو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة: إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بوتيرة معتدلة في سبتمبر، وإن معدل البطالة هبط إلى أدنى مستوى في حوالي 50 عامًا عند 3.5 بالمئة.

لكن التقرير جاء في أعقاب سلسلة تقارير اقتصادية ضعيفة، بما في ذلك هبوط حاد في نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات.

وفي جانب المعروض قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يوم الخميس: إن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم استعادت الإنتاج بالكامل بعد هجمات على منشأتين نفطيتين الشهر الماضي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,461
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,518
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,165

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة