المغرب: 106 إصابات جديدة بكورونا
ارتفاع عدد الوفيات إلى 171 حالة
سجّل المغرب، اليوم، 106 إصابات مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين، إلى 4529، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 171 بعد الإعلان عن وفاة شخص آخر.
وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1055، بعد تعافي 71 شخصاً، فيما تم استبعاد 31274 حالة بعد الكشف المخبري.
فيروس كورونا الجديد
المغرب: 106 إصابات جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-01
سجّل المغرب، اليوم، 106 إصابات مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين، إلى 4529، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 171 بعد الإعلان عن وفاة شخص آخر.
وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1055، بعد تعافي 71 شخصاً، فيما تم استبعاد 31274 حالة بعد الكشف المخبري.
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
02:55 PM
المغرب: 106 إصابات جديدة بكورونا
ارتفاع عدد الوفيات إلى 171 حالة
سجّل المغرب، اليوم، 106 إصابات مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين، إلى 4529، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 171 بعد الإعلان عن وفاة شخص آخر.
وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1055، بعد تعافي 71 شخصاً، فيما تم استبعاد 31274 حالة بعد الكشف المخبري.