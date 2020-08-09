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فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيبال

استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اتصال هاتفي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية براديب غياوالي.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيبال
سبق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية براديب غياوالي.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
02:51 PM

فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيبال

استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اتصال هاتفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
373

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية براديب غياوالي.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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